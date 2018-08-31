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Camlar da artık ‘değişim’e ayak uydurdu

Enerji tasarrufu açısından evlerde olsun iş yerlerinde olsun camlar değişime ayak uydurmak zorunda...

31 Ağustos 2018 Cuma 14:28
Camlar da artık ‘değişim’e ayak uydurdu

Artık hiçbir yere tek cam takılmıyor. Enerji tasarrufu açısından evlerde olsun işyerlerinde olsun camlar değişime ayak uydurmak zorunda. Bu kapsamda 2008 yılından beri yeni binalarda yalıtım zorunluluğu var.

Yeni nesil yalıtım camlar enerji tasarrufu sağlarken, çevreyi de korumamızı sağlıyor. Enerji tüketiminin % 20-45’i binalarda gerçekleşiyor ve binalarda oluşan ısı kayıplarının % 30’u camlardan kaynaklanmakta.

Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de artık yeni yapılan binalarda enerji kaybını azaltacak yalıtım uygulamaları kullanılıyor.

Isı yalıtımlı olmayan binaya 2015 yılından itibaren ek vergi yükü getirilecek, binanın yeri ve iklim şartlarına göre “emisyon vergisi” uygulanacak. Yalıtıma teşvik sağlanacak. Bu kapsamda bankaların kredilerinin yanı sıra, ısı yalıtım malzemelerinden de KDV desteği verilecek.

Camların, gün ışığı geçirgenliği yüksek, ısıl kayıpları düşük olması istenir. Böylece temel enerji kaynağı olan güneşten daha da faydalanmamız sağlanıyor. Isı yalıtım camları ile sağlanan tasarruf miktarı enerji giderlerinin azalmasını sağlar. Bu şekilde yaptıracağınız yalıtım ile masraflarınızı kısa süre içerisinde telafi ederken ileriki yıllarda da kâra geçmeniz mümkün olabilir. Yeni nesil yalıtım camı standart çift cama göre % 50, tek cama göre % 77 oranında azaltarak ısıl konfor oranını artırmakta...

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 14:28
  1. cam
  2. enerji tasarrufu

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