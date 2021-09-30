Camiler ve Din Görevlileri Haftası yarın başlayacak
Diyanet İşleri Başkanlığınca, bu yıl 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası “cami, din görevlileri ve vefa” temasıyla düzenlenecek.
Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, haftanın açılışı, Selimiye Camii’nde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından gerçekleştirilecek. Hafta boyunca müftülükler konferanslar, televizyon programları, dijital mecralardan yayınlar ile mevlit ve Kur’an-ı Kerim tilavetlerinden oluşan programlar düzenleyecek. Camiler ve Din Görevlileri Haftası ile ilgili detaylara “camilerhaftasi.diyanet.gov.tr” internet adresinden ulaşılabilecek.