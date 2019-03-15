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Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!

Yeni Zelanda'da camiye düzenlenen silahlı saldırı sonrasına ait caminin içinden çekilen ilk görüntüler ortaya çıktı.

15 Mart 2019 Cuma 10:54

Yeni Zelanda’nın ChristChurch ilçesindeki iki camiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırgan, acımasız saldırıyı sosyal medyada canlı yayınla paylaştı. Cuma namazı sırasında düzenlenen korkunç saldırıda çok sayıda ölü ve yaralının olduğu belirtiliyor.

Saldırı birçok ülke tarafından kınanırken, olay sonrası cami içinden ilk görüntüler, kameralara böyle yansıdı.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 10:54
  1. yeni zelanda
  2. cami saldırısı

YORUM YAZ

  • ibrahim yalçınibrahim yalçın18 dk önce
    O. Çoçuğu batı vede beslemeleri haçlı p.çleri Allah tez zamanda belanızı versin
  • NurullahNurullah28 dk önce
    Evet yinede oklar İsrail’i gösterdi kudusu İsrail yerle bir etti dünya gündemi değişmesi gerekiyordu ve siyonizim gündem değiştirdi. İnşallah müslümanlar ferasetli olurda uykudan uyanırlar vesselam
  • Zülfikar Zülfikar 31 dk önce
    Yeni zelandalı kafir amacına ulaşmamalı tüm ülkeler bilhassa Müslüman ülkeler Yayın yasağı koymalıAllah en büyüktür ve zalimin zulümü Allah’ın huzurunda bitecek Cezasını görecektir üç günlük dünyada üç günlüktür...
  • OmerOmer35 dk önce
    Dincilikden, ırkçılıktan,mezhepçilikten kısaca faşizmden insanlığa hayır gelmez.Aklı başında olanlar takkelerini önüne alıp düşünmeli, böyle yarım akıllı canilere ilham verecek söz ve fiiliyatta bulunmamalı.Allah rahmet eylesin.....
  • YorumcuYorumcu49 dk önce
    Şimdi islamın ve müslümanların mağdur görünmesini istemeyen israil birini bulur ve mısırda veya batıda bir kiliseyi Allahuekber diye bombalardır. Boeing firması batıyor batı çöküyor şablon kırılıyor beyler
  • ORHAN İNANORHAN İNAN51 dk önce
    LANET OLSUN İSLAM DÜŞMANLARINA..

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