Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı! Yeni Zelanda'da camiye düzenlenen silahlı saldırı sonrasına ait caminin içinden çekilen ilk görüntüler ortaya çıktı.

Yeni Zelanda’nın ChristChurch ilçesindeki iki camiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırgan, acımasız saldırıyı sosyal medyada canlı yayınla paylaştı. Cuma namazı sırasında düzenlenen korkunç saldırıda çok sayıda ölü ve yaralının olduğu belirtiliyor. Saldırı birçok ülke tarafından kınanırken, olay sonrası cami içinden ilk görüntüler, kameralara böyle yansıdı.

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