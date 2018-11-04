Camdan yapışkan bant ve etiket izi nasıl çıkar?

ASETON

Leke çıkarıcı olarak bilinen asetonun cam eşyalarda bulunan lekeleri çıkarma konusunda da etkili olmaktadır. Kavanozdan etiketi çıkaramıyorsanız ya da araba camında filmi çıkarıp iz kalması sonucunda bant izlerini çıkarmak konusunda etkili yöntemlerden bir tanesi aseton olmaktadır. Bunun için cam eşyanın üzerindeki kağıt ilk olarak çıkartılmalıdır. Sonrasında yapışkan bant izinin çıkartmak için sünger gibi ya da yumuşak bir bezin üzerine bir miktar aseton dökülmelidir. Yeni olan cam üzerinde aseton ile silme işlemi yaptığınız zaman birkaç ovalama sonrasında bant izi kalmadan çıkacaktır. Aseton ile cam üzerinden bant çıkarma işlemi sırasında elinize eldiven takmanız ve solumamaya dikkat etmelisiniz.

SICAK SU VE DETERJAN

Kavanoz ya da bardak gibi camların üzerinde bulunan etiketleri su olmadan soymaya kalktığınız zaman cam üzerinde iz kalmasına neden olacaktır. Etiketin iz kalmadan çıkarmanın çok kolay bir yolu bulunmaktadır. Bunun için bir kabın içerisine sıcak su ve deterjan koyun ve kavanoz, şişe ya da bardak içerisine daldırın. En az yarım saat boyunca sıcak suyun içerisinde bekletilmelidir. Daha sonrasında kolaylıkla kağıt kendiliğinden soyulduğunu fark edeceksiniz. Bazı etiketler soyulduktan sonrasında üzerinden yapışkan izi kalabilir. Bunun için bir jilet ya da bıçak ile yapışkan kurumadan soyma işlemi yaptığınız zaman etiketin yapışkan izininde kolaylıkla çıktığını göreceksiniz.

KOLONYA

Camda bulunan lekeleri çıkarmak için etkili yollardan bir diğeri ise kolonya olmaktadır. Bir bezin üzerine dökecek olduğunuz kolonyanın lekeyi ovalayarak silmeniz sonucunda leke çıkacaktır. Fakat biraz bastırarak silmeniz sonucunda lekenin çıkacak olduğunu da unutmamalısınız.

İSPİRTO

Cam üzerinde oluşan yeni bant lekelerini çıkarmak ve iz kalmamasını istiyorsanız etkili yöntemlerden bir tanesi de ispirto olmaktadır. Kağıt havlu ya da bez üzerine bir miktar ispirto dökmelisiniz. Kağıt havlu üzerine dökmeniz daha etkili olacaktır. Cam üzerinde bulunan lekenin ovalayarak silmelisiniz. İspirto yapıştırıcıyı yumuşatacaktır. Bu nedenle de daha çok ileri geri silmek yerine dairesel hareketler yaparak silmeniz daha etkili olacaktır. İspirto kokusunu koklamamak ve etkilenmemek için uzaktan silmeniz önerilmektedir.

BEYAZ SİRKE

Beyaz sirke ile cam üzerinde bulunan bant lekesinin çıkması etkili bir yöntem olmaktadır. Fakat daha çok etkili olduğu yöntem cam üzerinde yapıştırılan film ya da bant güneş ışıklarından kuruması sonucunda daha etkili olacaktır. Güneşte kurumuş olan yapışkanın beyaz sirke ile ıslatmış olduğunuz bir bez ile bir miktar ıslatmalısınız. Daha sonrasında ise ıslak olan bant ya da filmi sirkeli bez ile ovalayarak silmelisiniz.