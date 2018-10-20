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Camda sağlık var

Cam bütün sıvı ambalajlamalarında olduğu gibi, sofrada ve pişirmede de en sağlıklı üründür.

20 Ekim 2018 Cumartesi 19:19
Camda sağlık var

Cam, silisyum dioksit, sodyum ve kalsiyumoksit karışımıdır. Ancak bu maddelerin oranlarına bağlı olarak değişik tür camlar yapılabilir. Cam bütün sıvı ambalajlamalarında olduğu gibi, sofrada ve pişirmede de en sağlıklı üründür. Fırında ya da ocakta bu cam pişirme kapları da gönül rahatlığıyla kullanılabilir.

Cam kaplar gayet sağlıklı kaplardır. Cam gözeneksizdir ve asit ve alkaliden etkilenmez. Bu bakımdan pişirme ve saklama kabı olarak uygundur. Bazı cam kaplar ani ısı değişikliklerinden etkilenirler ve kırılırlar. Ancak son yıllarda ani ısı değişmelerine de dayanıklı camlar yapılmıştır.

Yine de cam kapları düşük ısıda pişirmekte ve ocaktan aldıktan sonra soğuk yüzeye bırakmamakta yarar vardır. Cam kaplarda yiyecekler yapışabilir, bunlar ıslatarak bekletme veya su konulup hafif ısıtma ile giderilebilirler. Camlar çizilirse temizlenmeleri güçleşir. Onun için telle ovulmamalıdırlar. Sirke ile tertemiz olurlar.

Biliyorsunuz su çeşmeden doldurulan sürahiler ile masalarımıza gelmiyor. Damacanalarla geliyor. Damacanalar plastikten yapılıyor ve plastik içerisinde uzun süre bekleyen su, özellikle sıcak yaz aylarında sağlığa zararlı. Plastik su kaplarının sağlığa zararın ise bir nezle grip gibi kısa sürede iyileşecek bir hastalık olmadığı önemle vurgulanıyor.
Plastik damacana yerine cam damacana kullanmak gerekiyor. Ekonomik olarak da cam damacana sağlığa ödenen ücretten daha az maliyetli oluyor. Cam damacana el yapımı ürünler de bulunmakta. Bir modeli kendinden musluklu olup berrak bir görünümle suyu sağlıklı bir şekilde koruyor. Kapaklı ve 12 litre su alıyor. En büyük zenginliğin sağlıklı olmak olduğunu bildiğimiz için sağlıklı kalabilmek için sağlıklı su içelim ve cam damacana kullanmaya başlayalım.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 19:19
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