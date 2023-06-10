Çamaşır suyu Lekesi nasıl çıkar? En kolay ve pratik yöntemleri: Temizlik yapanların korkulu rüyası

Çamaşır Suyu Kokusunu Çıkarma

Temizlik yaparken mikropların öldürmek ve bakterilerin yok olması için kullanılan madde çamaşır suyu olmaktadır. Çamaşır suyu mikrop öldürücü özelliği olan kimyasal bir madde olmaktadır. Çamaşır suyu içerisinde bulunan klorak isimli madde mikrop öldürücüdür. Bu madde çamaşır suyunda aynı zamanda da kokması ile bilinmektedir. Çamaşır suyunun kokusu çoğu kişileri rahatsız eden bir koku olmaktadır. Çamaşır suyunu koklamak sonunda koklandığı zaman hoş olmaması nedeniyle insanlar bu kokudan etkilenmektedir.

Temizlik yaparken şayet eldiven kullanılmadan çamaşır suyu ile temizlik yapılması sonucunda kokusu ellere bulaşacaktır. Bu durumda çamaşır suyunun kokusu insanları rahatsız edecektir. Her ne kadar son zamanlarda daha güzel kokan çamaşır suları üretilmiş olsa bile rahatsız edici kokusundan kurtulmak amacıyla temizlik sırasında oluşan kokunun giderilmesi için yapmanız gereken aslında çok basit bir işlem olmaktadır.

Çamaşır suyu kokusu ele bulaşması sonucunda çamaşır suyu kokusu elden nasıl çıkar sorusu sık sık insanların aklına gelen bir soru olmaktadır. Temizlik yaparken çamaşır suyunun insanları rahatsız eden kokusunun ele bulaşmaması için kalın bulaşık eldivenlerinden giymeniz sonucunda koku ele bulaşmayacaktır. Eldiven giyilmeden yapılan temizlik sonucunda eldeki çamaşır suyu kokusu nasıl çıkar diye soran kişiler ise çok kolaylıkla çıkaracak olduğunuzu unutmamalısınız. Elden çıkarmak için kullanacağınız yöntemler:

Sirke ile ovmak;

Limon ile ovmak.

Teze limon alınarak ellerin ovulması gerekmektedir. Taze limon her zaman için ellerin ovulması sonucunda ortaya çıkan çamaşır suyu kokusu kolaylıkla çıkacaktır. Ayrıca çamaşır suyu ellere bulaşması sonucunda çıkarmak için sirke ile yıkanması sonucunda da koku kolaylıkla çıkacaktır.

Çamaşır Suyu Lekesini Çıkarma

Çamaşır suyunun mikrop öldürücü özelliği sayesinde ev temizliği yapılırken kullanılmaktadır. Çamaşır suyu ev temizliğinde ve kumaşların temizliğinde kullanılmaktadır. Özellikle de renkli ve siyah olan kıyafetlerin üzerine dökülmesi sonucunda çamaşır suyunun içerisinde bulunan Sodyum Hipoklorit isimli madde sayesinde kumaş üzerinde rengin açılmasına neden olacaktır. Mikropların ölmesi için kullanırken yanlışlıkla kıyafet ya da pantolon üzerine dökülmesi sonucunda kumaşın rengine göre beyazlama görülecektir.

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Çamaşır suyu lekesinin oluşması durumunda kumaştan çamaşır suyunun rengini açmasına neden olacaktır. Bu durum karşısında kişiler çamaşır suyu lekesini çıkarmak için formüller aramaktadır. Fakat temizlik yaparken sıçrayan çamaşır suyunun oluşturduğu lekeyi çıkarmak mümkün değildir. Lekeyi limonla ovmak, sirkeyle ovmak gibi çözümler sonucunda lekenin giderileceği düşünülmektedir. Fakat ne yazık ki bu çamaşır suyunun oluşturduğu lekeyi çıkarmakta etkili bir yöntem değildir.

Temizlik esnasında sıçrayıp giysilere ya da eşyalara dökülen çamaşır suyunun oluşturduğu leke siyah giysilerde daha çok rengin beyazlamasına neden olur. Bu durumda kıyafetinden vazgeçmek istemeyen kişiler çamaşır suyu lekesi nasıl çıkar diye soru sormaktadır. Çamaşır suyu lekesini çıkarmak mümkün olmasa da bazı yöntemler ile kıyafetinizi atmaktan vazgeçebilir ve kullanabilirsiniz. Çamaşır suyu lekesini yok etmenin bir yolu olmasa da lekeyi kapatma yoluna giderek sizlerde bir çözüm bulabilirsiniz. Bunun için kıyafete uygun olarak boncuk kullanabilir, arma kullanabilirsiniz. Bu sayede sizlerde çamaşır suyundan dolayı oluşan rahatsız edici leke yüzünden kıyafetinizi atmak zorunda kalmayacaksınız.

Çamaşır Suyu Lekesini Boyama

Lekenin kumaşta oluşması durumunda bu lekeyi çıkartarak eski haline getirmenin ne yazık ki herhangi bir yöntemi bulunmamaktadır. Bu nedenle de kumaştan lekeyi çıkarmak için kumaş boyası satın alarak aynı renkte olan boya ile pantolon ya da kumaşta oluşan lekeyi boyamalısınız.

Elbiseden çamaşır suyunun lekesini çıkarmak için farklı renkleri olan bir elbiseye sahipseniz o zaman bunu boyamak biraz daha zor olabilir. Elbiseyi atmak yerine elbisenin üzerinde olan bölgeyi boncuk ya da arma ile birlikte kapatabilirsiniz. Aynı şekilde pantolonda oluşan lekeyi kapatmak için uygun renkte boya bulamamanız durumunda kumaşta oluşan lekeyi yok etmek için arma kullanabilirsiniz.