Çamaşır suyu ile kot gömleğini yenilemeniz mümkün
Çok basit bir yöntemle eski kot gömleğinizi yenileyip dikkat çeken bir hale getirebilirsiniz.22 Ekim 2018 Pazartesi 20:40
3 adımda yapacağınız küçük bir renk açma işlemiyle gömleğinizi yepyeni bir hale getirebilirsiniz.
İhtiyacınız olan malzemeler sadece küçük bir kap, bir miktar çamaşır suyu ve bir kaç küçük para lastiği.
İlk önce eski kot gömleğinizin kollarına hafif bir düğüm atın. Ardından, resimde olduğu gibi lastiklerle gömleği düğümleyin. Son işlem olarak çamaşır suyuna batırıp bir süre bekletin.
Eğer isterseniz düğümlemeyi daha seyret bırakıp gömleğin rengini daha açabilirsiniz. Aynı şekilde sadece kollarını beyazlatarak da gömleği yenileyebilirsiniz. Fotoğraflarda görüldüğü gibi..
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