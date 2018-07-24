Cam ocak temizliği nasıl yapılır?

Ocağınızı temizlemeden önce ocağın soğuduğundan emin olunuz. Ocağınızda oluşan yağ ve kirleri temizlemek için süngeri, bulaşık deterjanı ile ıslatarak siliniz.

Daha sonra ocağı nemli bir bez yardımıyla durulayınız. Son olarak da kuru bir bezle ya da kağıt havlu ile kurulayınız.

Bu işlemler bittikten sonra su lekeleri oluşabilir. Bu lekeleri sirke yardımıyla ortadan kaldırabilirsiniz.

Şekerli kirlerin ocağınızdan hemen temizlenmesi gerekmektedir. Cam ocaklar temizlenirken, ocağa zarar verecek çizici ürünler (bulaşık teli, çizici bezler, fırça…) kullanılmamalıdır.

Kurumuş lekeleri çıkarma için; ocağı biraz ısıttıktan sonra elinize fırın eldiveni takınız ve tek tarafı keskin spatula ile 45 derecelik bir açıyla kazıyınız.

Kazıdıktan sonra kalan tortuları ocak tamamen soğuduktan sonra temizleyiniz.

Cam ocaklarınızı temizlemeden önce muhakkak kullanma talimatları okunmalıdır. Kullanma talimatları ocağınızın temizliği konusunda size bilgi verecektir.

Bazı cam ocak modellerinin temizliğinin sağlanması için özel olarak üretilmiş temizlik malzemelerinin kullanılması gerekmektedir.

Aksi takdirde ocağınızı temizlerken çizilmesine ve zarar görmesine yol açabilirsiniz.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.