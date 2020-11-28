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Aktüel Çam Dağı güz renkleriyle görsel şölen sunuyor
Aktüel

Çam Dağı güz renkleriyle görsel şölen sunuyor

Sakarya'nın Hendek ve Kocaali ilçelerinin arasında kalan, "doğa ve kültür yolu"nu bünyesinde bulunduran Çam Dağı, sonbaharın yeşil, sarı ve kızıl tonlarıyla görenleri cezbediyor

Yeniakit Publisher
2020-11-28 11:06:04 -
Çam Dağı güz renkleriyle görsel şölen sunuyor

SAKARYA (AA) - DAVUT GENÇ - Sakarya'da Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan 900 rakımlı Çam Dağı, sarı, yeşil ve kızıl tonlarıyla görsel şölen sunuyor.

Sonbaharın son günleri yaşanırken, Sakarya'nın yüksek noktaları arasında yer alan Çam Dağı'nda kestane, çam ve gürgen ağaçlarının yapraklarının sararmasıyla kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Zengin bitki çeşitliliğiyle Hendek'i Kocaali ilçesine bağlayan "doğa ve kültür yolu"nu bünyesinde barındıran Çam Dağı, sonbaharın doğaya yansıyan tonlarıyla ziyaretçilerini adeta büyülüyor.

Renk cümbüşünün yaşandığı ormanlar, fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor.

- "Çam Dağı cazibe merkezlerinden birisi olacak"

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, AA muhabirine, Çam Dağı bölgesinin ilçenin önemli cazibe merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

Bölgede yapılacak yatırımlarla Çam Dağı'nın daha da işlevsel hale geleceğine işaret eden Acar, şunları söyledi:

"Yatırım programımızda Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte 'Çam Dağı Gençlik Kamp Alanı ve Karavan Turizm Alanı' planlıyoruz. Bu projemize gençlerimizin ilgisi çok büyük. Çam Dağı'nın coğrafi özellikleri bakımından sağladığı birçok avantaj var. Çam Dağı, son birkaç yıldır çevre il ve ilçelerden, amatör doğa sporcularını ve fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda Sakarya'mıza damgasını vuran cazibe merkezlerinden biri haline gelecektir." dedi.

Doğa fotoğrafçısı Emre Yılmaz da Çam Dağı'nın içerisinde yer alan ağaçların sonbaharda renk cümbüşüne dönüştüğünü söyledi.

Bu renkleri fotoğraflamanın ayrı bir tutku olduğunu dile getiren Yılmaz, "Tüm doğaseverleri, amatör, profesyonel doğa fotoğrafçılarını ilçemizin güzelliklerini görmek için buraya davet ediyorum." diye konuştu.

Mücahit Özlü de doğada fotoğraf çekmenin güzel bir etkinlik olduğunu kaydederek, doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını bölgeye beklediklerini ifade etti.


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