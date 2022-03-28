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Aktüel Çalıştığı serada ölü bulundu
Aktüel

Çalıştığı serada ölü bulundu

Antalya'da, çalıştığı çiçek serasında ölü bulunan kişinin cesedi adli tıp morguna kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-28 22:34:00 -
Çalıştığı serada ölü bulundu

Antalya'da, çalıştığı çiçek serasında ölü bulunan kişinin cesedi otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Cemil Bağlan (73), Doğuyaka Mahallesi Kahramanlar Caddesi 1207 Sokak'ta kiraladıkları çiçek serasında çalışırken, ortağı A.D. akşam üzeri hasta olan kedisini veterinere götüreceğini söyleyip ayrıldı.

A.D, veteriner dönüşü Bağlan'ı serada, yerde hareketsiz buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bağlan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Seranın etrafında toplanan mahalleli, gözyaşı döken Bağlan'ın ortağı A.D'yi teskin etmeye çalıştı.

Savcının şüpheli bulduğu olayda, cenaze otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

 

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