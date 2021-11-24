  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Çalışmalar hızlanıyor! Bor alanında büyük başarı
Ekonomi

Çalışmalar hızlanıyor! Bor alanında büyük başarı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı, bor ihracatı açısından 2021 yılını rekorla kapatmayı planladıklarını belirterek, “2.6 milyon ton civarında üretimimizin tamamı satılmış vaziyette. 1 milyar doları aşan da ciromuz olacak ki bu geçmişle kıyaslandığında çok ciddi bir başarı” diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 18:04:00 -
Çalışmalar hızlanıyor! Bor alanında büyük başarı

Kalaycı, ayrıca borun katma değerini yükseltmek için çalışmalar yapıldığına dikkat çekerek, şunları kaydetti:

“Bor ilk etapla hammadde olarak ihraç ediliyordu. Ardından önemli adımlar atıldı ve ara ürün olarak da ihraç edilmeye başladı. Şimdi ise hükümetimiz 2022 yılı sonunda katma değeri daha yüksek, tonu 30 bin dolar civarında olan Bor Karbür fabrikamızı faaliyete geçirecek ve ürünü o şekilde ihraç etme imkânımız olacak. Ferrobor ihalemizi Eti Maden yaptı. 2022 yılı sonunda bu tesisimizi de hizmete almış olacağız.”

Araştırmacılara çağrı

Kalaycı, üniversite hocalarına da “Borla ilgili çalışmalarımıza katılın. Kapımız hepinize açık. Gelin, sizleri tesislerimizde misafir edelim. Çalışmalarınızı sunun. Sunun ki çalışmalarınıza maddi, manevi her tür desteği verelim. Çünkü ülkemizin de buna ihtiyacı var” diye seslendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kanser Tarama Programları Paneli’ düzenlendi
Kadın - Aile

Kanser Tarama Programları Paneli’ düzenlendi

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü tarafınd..
Hortumcu Cem Uzan'dan ekonomi açıklaması!
Gündem

Hortumcu Cem Uzan'dan ekonomi açıklaması!

Hortumcu Cem Uzan ekonomi ile ilgili yorum yaparak, ‘çok yakında giysi-gıda takası başlayabilir’ dedi.
Fransız bankasından şok dolar ve enflasyon tahmini
Ekonomi

Fransız bankasından şok dolar ve enflasyon tahmini

Fransız banka Societe Generale, TL’de yaşanan değer kayıpları sonrası finans piyasalarında istikrarın bozulabileceğini ileri sürerek felaket..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay