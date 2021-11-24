Çalışmalar hızlanıyor! Bor alanında büyük başarı

Kalaycı, ayrıca borun katma değerini yükseltmek için çalışmalar yapıldığına dikkat çekerek, şunları kaydetti:

“Bor ilk etapla hammadde olarak ihraç ediliyordu. Ardından önemli adımlar atıldı ve ara ürün olarak da ihraç edilmeye başladı. Şimdi ise hükümetimiz 2022 yılı sonunda katma değeri daha yüksek, tonu 30 bin dolar civarında olan Bor Karbür fabrikamızı faaliyete geçirecek ve ürünü o şekilde ihraç etme imkânımız olacak. Ferrobor ihalemizi Eti Maden yaptı. 2022 yılı sonunda bu tesisimizi de hizmete almış olacağız.”

Araştırmacılara çağrı

Kalaycı, üniversite hocalarına da “Borla ilgili çalışmalarımıza katılın. Kapımız hepinize açık. Gelin, sizleri tesislerimizde misafir edelim. Çalışmalarınızı sunun. Sunun ki çalışmalarınıza maddi, manevi her tür desteği verelim. Çünkü ülkemizin de buna ihtiyacı var” diye seslendi.