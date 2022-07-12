Çalışana yatırım sektörü ileriye taşır

Faizsizlik ilkesine bağlı katılım bankaları, istihdama olumlu katkı sunuyorlar. Çalışanlarını daha kaliteli ve donanımlı kılmak için peş peşe projeler devreye alıyorlar. Çalışanlar da bu projelerden yararlanmak için yarışıyorlar.

Gerekenler yapılıyor

Katılım bankalarının yöneticileri, personeli en iyi şekilde eğitmek için ellerinden geleni yaptıklarını vurguluyorlar. “Çalışana yatırım yapıyoruz. Bu yatırımın önemli ve kıymetli olduğunu, kurumlarımızı daha iddialı hale getirdiğini, sektörümüzü kuvvetlendirdiğini görüyoruz” diyorlar.

Aşamalar kaydedildi

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Genel Sekreteri İsmail Vural da uzmanlaşmış personel sayısını arttırmak amacıyla eğitim programları düzenlediklerini belirtiyor. Vural, “Çalışana yapılan her yatırımın katılım finans sektörünün gelişimine katkıda bulunduğunun bilincindeyiz. Bu bilinçle sektör olarak 2002- 2020 döneminde bin 100 eğitim programı tertip ettik. Binlerce çalışanımızın katıldığı bu programlarla uzmanlaşmanın teşvik edilmesi yönünde çok önemli aşamalar kaydedildi” ifadelerini kullanıyor.

İstihdam payı yüzde 8.5

İstihdamı koruyucu ve arttırıcı adımlara hız verilmesi gerektiğinin altını çizen Vural, şunları dile getiriyor: “Sektör olarak pandemi sürecinden geçerken dahi mevcut istihdamımızı azaltmaya gitmedik, her koşulda çalışanlarımızın yanında yer aldık. Hatta yeni işe alımlarla istihdam artışına da katkıda bulunduk. Bu sayede 6 katılım bankamızın personel sayısı 2021 yılında 17 bini aştı. 2020 yılına göre istihdam artışı yüzde 2 mertebesinde oldu. 6 katılım bankamızın sektörden aldığı istihdam payı ise yüzde 8.5’e vardı. Nitelikli çalışan istihdamının yüksek olduğu katılım bankalarında eğitimi lisans düzeyinde olanların sayısı şu anda 12 bin 748. Sektörümüzde çalışanların eğitim seviyeleri ve mesleki nitelikleri büyük önem arz ediyor. Öyle ki ‘insan kıymeti’ olarak adlandırmayı tercih ettiğimiz iş gücümüzün niteliği, bankalarımızın faaliyet sonuçlarını da önemli ölçüde etkiliyor. İş gücü yetenekleri ve birikimleri ile bankaların finansal performansları arasında güçlü bir ilişkinin söz konusu olduğunu söylemek mümkün.” “Pandemi dolayısıyla değişen müşterilerin ihtiyaçları ve beklentilerinin yanı sıra bankaların iş yapış modellerinde de değişiklikler meydana geldi” belirlemesinde bulunan Vural, şöyle konuşuyor: “Covid-19 döneminde bankacılık sektöründeki lider kuruluşların çoğu uzaktan çalışmanın beklenmedik bir şekilde daha etkili olduğunu tespit etti. Bankaların bazı birimlerinde kademeli işe dönüş politikaları izlense de görünen o ki personelin büyük bölümü kalıcı olarak uzaktan çalışmaya devam edebilecek. Bu doğrultuda katılım bankaları da hibrit ve uzaktan çalışmayı çalışma modellerine ekleyerek, çağın şartlarına ayak uydurdu. Geçen yıl çalışanlarımızın yüzde 31’i hibrit modelle, yaklaşık yüzde 68’i de ofisten veya şubeden çalışma modeliyle mesailerini gerçekleştirdi.”

Kıymetli adımlar atılıyor

TKBB Başkanı Osman Çelik, katılım bankalarının reel ekonomi gibi istihdama olumlu katkı sunduklarını anlatıyor. Çelik, şunları kaydediyor:

“Katılım finans sektörü 17 binin üzerinde çalışanıyla faaliyetlerine devam etmektedir. Sektörün hızlı büyümesi önemli bir istihdam alanının açılmasına imkân tanırken, nitelikli personel ihtiyacını beraberinde getirmiştir.

Yeterli ve nitelikli insan kaynağı istihdamı sektörün gelişimine devam edebilmesi için kaçınılmaz bir zorunluluktur. Bunun yanı sıra mevcut çalışanların yeni nesil teknolojiler alanlarında yetkinliklerinin arttırılması da dijitalleşme sürecini olumlu yönde etkileyecektir. Sektörümüzün tüm oyuncularının bu yönde attıkları adımlar ve çalışmalar oldukça kıymetlidir.”

Hedeflere yürüyoruz

Çelik, “Gerek üniversitelerle yapılan iş birlikleri gerekse kurum içi başlatılan programlarla gün geçtikçe daha çok gencimize ulaşıyor ve onlardan yoğun bir ilgi görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkemizin sürdürülebilir bir büyüme yakalaması amacıyla açıkladığı Ekonomi Reform Programı’nın dört ayağından biri olan ‘istihdam’ konusu sektörümüzün de önümüzdeki dönem öncelikli konularından biri olmaya devam edecektir.

Alanında uzman insan kaynağıyla katılım bankacılığını çok daha dinamik kılacağımıza ve böylece 2025 hedeflerimize sağlam adımlarla ilerleyeceğimize yürekten inanıyorum” diye ekliyor.

Gençlere önemli olanak

Albaraka Türk Eğitim ve Kariyer Yönetimi Müdürü Süleyman Yiğital, gençlere önemli yetenekler kazandırdıklarını bildiriyor. Yiğital, şu açıklamaları yapıyor: “Üniversite lisans ve yüksek lisans öğrencilerine Genç Albarakalı Projesi kapsamında mezun olana kadar yarı zamanlı çalışma imkânı verilmektedir. Yönetici olma potansiyeline sahip çalışanların yetenek yönetimi uygulamalarıyla belirlenip gelişimlerinin planlanması sağlanmaktadır. Kritik rollerin tespit edilmesiyle organizasyonel yedekleme kapsamında iş akışının sürekliliği sağlanabilmektedir. Bunların yanı sıra mentorluk uygulamalarıyla bilgilerin ve deneyimlerin yeni çalışanlara aktarılması da diğer kariyer uygulamaları çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Tüm Terfi süreçlerinde ‘Kariyer Masası’ platformuyla çalışanlar kariyer sürecinde aldıkları yahut almaları gereken eğitimlerini, performans puanlarını sürekli takip edip gelişim fırsatlarından yararlanabilmektedir. Kariyer çalışmalarında şeffaf bilgi paylaşımında bulunulmaktadır, her ay terfi değerlendirmeleri yapılmaktadır. Bu sayede değişen günümüz koşulları doğrultusunda belirli dönemlerde yapılan güncellemelerle Albaraka Türk’te kariyer çalışmaları kurumun nitelikli personel hedeflerine ulaşılmasına ve çalışan memnuniyetine katkı sağlamaya devam etmektedir.”

‘Avrupa’nın En İyi İşvereni’

Kuveyt Türk İnsan Kaynakları ve Eğitim Grup Müdürü Semih Sel, çalışanlar için özgün uygulamalar hayata geçirdiklerini söylüyor. Sel, şunları aktarıyor:

“Çalışanlarımız için en iyi kariyer yolculuğunu tasarlamaya odaklanıyoruz. İşveren markası ‘İyi ki’ şemsiyesi altında ‘Ferah Çalışma Modeli’, ‘Gelişim Mutfağı’, ‘Önce Çalışan Meclisi’ gibi örnek uygulamalarla öne çıktık. Örneğin ‘Gelişim Mutfağı’ projesiyle finans sektöründe bir ilke imza atarak çalışanların mevcut işlerinde derinleşmelerini ve geleceğe donanımlı şekilde hazırlanmalarını sağlıyoruz.

Geleceğin yöneticilerini yetiştirmeye devam ediyoruz

Geçici görevlendirmeler, iş başı eğitimler gibi uygulamaları deneyimleyebilmelerine ortam oluşturuyoruz. Unvan ve terfi baskılarından uzak ‘İkili Kariyer Yapısı’ ise çalışanlarımızın kendi gelişim yolculuklarına odaklanarak farklı kariyer rotaları çizebilmelerine imkân veriyor.

Ödüllü Management Trainee, Tech Talent ve D3 programlarımızla da geleceğin yöneticilerini yetiştirmeye devam ediyoruz. Oluşturduğumuz özel kültür sayesinde insan kaynakları alanında en saygın organizasyonlardan biri olan Great Place to Work Enstitüsü Türkiye tarafından 5 yıldır ‘En İyi İşverenler’ listesinde yer alıyoruz.

Geçtiğimiz yıl ise ilk sıradan ‘Avrupa’nın En İyi İşvereni’ seçildik. Çalışan memnuniyetini ve gelişimini odağımıza alan yaklaşımlar sergilemeye, özgün uygulamalar geliştirmeye devam edeceğiz.”