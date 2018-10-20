Çalışan yerine işten tasarrufla büyüyecekler! Patronlardan tasarruf dersi

BUĞRA KARDAN

Ekonomik manipülasyonlar büyük holdingleri yıldırmadı. Olumsuz senaryolara rağmen üretimlerini ve ihracatlarını durdurmayan, yatırımlarını ötelemeyen bu holdinglerin patronları, tüm işverenlere “Çalışanlarınız ile yola devam edin” tavsiyesinde bulundu. Yeni Akit’e konuşan işadamları, Türk iş dünyasına örnek olacak

Konukoğlu: Ekonomi toparlanıyor

Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, ekonominin toparlandığına işaret ederek, “Dolar geriliyor, ürün fiyatları iniyor, üretim ve ihracat artıyor. Reel sektör kendine gelmeye başladı” dedi. Büyümenin devam edeceğini vurgulayan Konukoğlu, şirketlere de “Umutlu olun, üretime yönelin ve çalışandan tasarruf etmeyin” diye seslendi.

Nazif Zorlu: Ailemiz büyüyor

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu ise grup olarak üretime ve ihracata ara vermediklerini belirterek, “Çok şükür, ailemiz büyüyor. Eylül ayında 400 elemanı daha aldık” açıklamasını yaptı. Sanayicileri istihdam konusunda duyarlı olmaya davet eden Zorlu, “Elbette önlem alınmalı, üretim girdileri aşağı çekilmeli, çok bunalmadıkça çalışanlara dokunulmamalı” ifadesini kullandı.

Orakçıoğlu: eleman çıkarılmasın

D’S Damat, Damat ve Tween markaları ile bilinen Orka Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu da, manipülasyonlara aldırmayacaklarını, yatırımlara devam edeceklerini dile getirdi. Grup olarak ihracata odaklanacaklarını kaydeden Orakçıoğlu, “Çalışan adedimizi de artıracağız” taahhüdünde bulundu. İstihdamın bolluk getireceğini savunan Orakçıoğlu, “Firmalar da bu dönemde çalışanları ile kenetlenip sorunları aşmak için planlar yapmalı, eleman çıkarmanın bir yararı olmadığını bilmeli” diye ekledi.

Elmas: tasarruf israf edilenden yapılır

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas da konuyla ilgili değerlendirmesinde dikkat çekici ifadeler kullandı. Elmas, ‘’Toplum olarak işlerimizi hızlıca yaparken belki bir miktar israf yapıyoruz ve çoğu kez bunun farkına varamayabiliyoruz. Tasarruf israf edilenden yapılır. Sur Yapı olarak bütün şantiyelerimizde ve AVM’lerimizde bu konuya önem veriyoruz. Biz de tedbirler alarak uygulamaya koyduk. Ama bu önce insan kaynaklarından başlayan bir tasarruf şeklinde yansımadı. Bize göre bu en son düşünülmesi gereken konudur. Tabii ki lüzumsuz kadrolar söz konusu ise bu konuda tasarrufa gidilebilir. Verimlilik esaslı tasarrufa dönük uygulamalarımız var. Önceliğimiz ise enerji tasarrufu oldu. Kullandığımız ürünlerde ise yerliye öncelik veriyoruz’’ dedi.