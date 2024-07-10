Çalışan annelerin 'doğum izni' uzuyor!



Nüfus artış oranının düşmesi üzerine hükümet harekete geçti. Bir dizi tedbir tartışılırken, üç çocuklu ailelere asgari ücret tutarında bakım desteği sağlanması planı öne çıktı.

Türkiye, son yıllarda hiç olmadığı kadar riskli bir nüfus problemiyle karşı karşıya. 1965 yılında 7 olan doğurganlık hızı oranının 2023’te 1,51’e inmesinin ardından hükümet harekete geçti ve bu durumun önüne geçmek adına bir dizi tedbiri masaya yatırdı.

AK PARTİ KADIN KOLLARINDAN ÖNLEM PAKETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde önceki gün yapılan ve yaklaşık 3 saat süren AK MYK'da partinin Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Türkiye’nin nüfus dinamikleri ve doğurganlık haritası üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Türkiye’nin nüfus artış oranının ilk defa OECD ülkeleri ortalamasının altına düştüğüne dikkat çekilen sunumda bir dizi öneri dile getirildi.

EN BAŞARILI FORMÜL BAKIM DESTEĞİ

Dünyada uygulanan farklı politika setlerine bakıldığında en başarılı sonuçların alındığı uygulamanın kamu destekli çocuk bakım hizmetleri olduğu belirtildi. Bu bağlamda alınacak önlemler şu şekilde sıralandı:

Tüp bebek tedavisinde devlet desteği için öngörülen yaş sınırı, 40’tan 45’e çekilmeli.

‘Anne dostu hastane’ gibi uygulamalar yaygınlaştırılmalı, devlet hastanelerinde doğum yapma cazip hâle getirilerek doğumun ekonomik ve psikolojik yükü düşürülmeli.

Doğum izinlerinden sonra annelere çocuklarının ilkokula başlamasına kadar kısmi süreli çalışma hakkı getirilmeli. 3 ve üstü çocuk sahibi olan ailelere kademeli olarak asgari ücret tutarında bakım desteği verilmeli.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yenidoğan çocuklar için iki yıl süreyle bez ve mama yardımı yapılmalı.

İki ve üstü çocuğu olan ailelere araç ve konut alımı başta olmak üzere kademeli olarak vergi indirimleri ve avantajlar sunulmalı.

Aile ve Gençlik Fonu uygulaması, kapsamı genişletilerek çocuk teşvikleri için de kullanılabilmeli.

Doğum parası olarak verilen, 1’inci çocuğa 300 TL, 2’nci çocuğa 400 TL, 3 ve üzeri çocuğa 600 TL olan rakamlar güncellenmeli.

Türkiye gazetesi