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Çalımbay: Biz önce işimize bakarız

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Çalımbay, "Eğer biz bir sorumluluk alıp Konyaspor'un başındaysak, Konyaspor'un başarısından başka hiçbir şey düşünemeyiz. Bize Beşiktaş'ta öğretilen iş ahlakı öyle. Onun için biz önce işimize bakarız." dedi.

12 Ekim 2018 Cuma 21:44
Çalımbay: Biz önce işimize bakarız

Çalımbay ve Atiker Konyaspor Yardımcı Antrenörü Bülent Albayrak, Karaman Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen kariyer günlerinde öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerin sorularını cevaplayan Çalımbay, futbola küçük yaşta Beşiktaş'ta başladığını, A takımda ve milli takımda görev yaptığını hatırlattı.

Bütün bunları Beşiktaş'ta yaşadıktan sonra başka bir takıma gitmenin çok zor olduğunu belirten Çalımbay, "Artık o takıma mal olmuşsun. Bana başka takımlardan teklif geldi. Bir takıma mal olmuşken başka bir takıma gitmek bana yakışmazdı. Yurt dışından teklif gelmişti. Bunu da kabul etmedim. 'Futbolu Beşiktaş'ta bırakacağım' diye karar almıştım. Beşiktaş'ta çok güzel günlerim oldu. Futbol haricinde de güzel şeyler yaşadım." diye konuştu.

Bir öğrencinin, "Geçen hafta Beşiktaş'a karşı bir maç oynadınız. Kalbiniz hangi takımının yanındaydı?" sorusunu Çalımbay, "Eğer biz bir sorumluluk alıp Konyaspor'un başındaysak, Konyaspor'un başarısından başka hiçbir şey düşünemeyiz. Bize Beşiktaş'ta öğretilen iş ahlakı öyle. Onun için biz önce işimize bakarız. Sorumluluk aldığımız yere bakarız. Tabii ki Konya-Beşiktaş maçında Konyaspor'un kazanmasını istiyorduk. Bundan başka bir şeyi düşünmek bir kere bize yakışmaz. Önceliğimiz her zaman çalıştığımız yerdir." şeklinde yanıtladı.

Yabancı oyuncu kuralıyla ilgili görüşlerini anlatan Çalımbay, altyapıdan oyuncu çıkarılması gerektiğini aktararak şunları kaydetti:

"Bunun yanında yurt dışında oynayan oyuncularımız olması gerekiyor. Yoksa buraya 14 yabancı gelmiş hiç önemli değil. Belki bir kriter konması gerekiyor. Eğer yabancı gelip kulübede oturacaksa almayacaksın. Eğer ben yabancı alıyorsam yabancının elimdeki oyuncudan iyi olması lazım. Kriterleri koyarsak hiçbir sıkıntı yaşamayız. Oyuncu iyiyse kimse önünü kesemez."

Programa Karaman Valisi Fahri Meral, Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz, Karaman Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 21:44
  1. Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay
  2. Futbol
  3. Karaman
  4. kariyer günleri

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