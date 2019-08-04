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Çalımbay: “Beşiktaş maçına mükemmel hazırlandık”

Süper Lig’in ilk haftasında sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarına kulüp tesislerinde başladı.

04 Ağustos 2019 Pazar 20:30
Çalımbay: “Beşiktaş maçına mükemmel hazırlandık”

Süper Lig’in ilk haftasında sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarına kulüp tesislerinde başladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, “Bizim için en önemli maç Beşiktaş maçı. Biz bu maça hazırlanırken mükemmel hazırlandık” dedi.


Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve kurmayları yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman kondisyon çalışmaları ile devam etti. Kırmızı-beyazlılar daha sonra çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı. Antrenmanı çok sayıda taraftar da takip etti.



Çalımbay: “Kamp mükemmeldi”


Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Rıza Çalımbay, Bolu ve Hollanda kampını değerlendirerek, güzel bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi. Çalımbay, “Belki de hayatımdaki en güzel kamplardan bir tanesiydi. Hem Bolu Gerede’de ki çalışmalar olsun, hem Hollanda kampı olsun hepsi mükemmeldi. Bizim için oradaki tek sıkıntı eksik kadromuzun olmasıydı. Çok eksik kadro ile Hollanda’ya gittik. Transferlerimizi istediğimiz zaman yetiştiremedik ama mükemmel bir çalışma ortamı bulduk arkadaşlarla. Arkadaşlarımızın çalışmaları, gayretleri dört dörtlüktü. Biraz öncede konuştuk hepsini tebrik ettim” dedi.



“Çok oyuncuyu elimizden kaçırdık”


Takımın transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Çalımbay, şunları söyledi:


“Beklenti bende de var tabii ki. Şimdi biliyorsunuz bütün kulüplerin yaşadığı bir sıkıntı var. Yayıncı kuruluşla erken anlaşma olmayınca maalesef kulüplerimiz sıkıntı yaşadılar. Maddi açıdan sıkıntı yaşandı ve transferler olmadı. Bizde bunlardan bir tanesiyiz. Onun için istediğimiz transferleri yapamadık. Biz Ajax maçına 14-15 kişi çıktık. Ondan önce Vitesse maçı oynadık aynıydı. Kendi aramızda 11’e 11 dahi maç yapamadık. Tabii yöneticilerimizin bu konuda çabaları var ama yapacak bir şey yok. Neticede beklememiz lazım. Çok oyuncuyu elimizden kaçırdık. Bizim en az 4-5 tane çok iyi üst düzey oyuncu almamız gerekiyor. Bunları alırsak takım çok çok iyi duruma gelecek."



“Beşiktaş maçına mükemmel hazırlandık”


Çalımbay son olarak ligin ilk haftasında Beşiktaş ile oynayacakları maça mükemmel hazırlandıklarını ifade ederek, “Bizim için en önemli maç Beşiktaş maçı. Biz bu maça hazırlanırken mükemmel hazırlandık. Eksik kadromuz var onu hep söylüyoruz. Ama biz Hollanda kampında Vitesse ile oynadık. Ajax ile oynadık. Ajax’ı söylemeye bile gerek yok. Ajax’da maça tam kadro çıktı. En sonda Cumhuriyet Kupası maçında Fenerbahçe ile oynayacağız. Beşiktaş gibi büyük bir takıma hazırlanacaksan, büyük takımla önceden hazırlık maçı yapacaksın. Bizde Cumhuriyet Kupası maçında Fenerbahçe ile karşılaşacağız. Lig şimdi bambaşka. Onun için her türlü hazır olmamız gerekiyor. Yapacağımız transferleri yapıp Beşiktaş maçına hazır duruma getirmemiz lazım. Ben her şeyden memnunum. Yönetimin gayretinden memnunum, arkadaşlarımın performanslarından memnunum. Kamuoyu da bize destek verirse bu sene Sivasspor’u çok iyi yerlerde görecekler. Transferleri Beşiktaş maçından önce yetiştirmeye çalışacağız” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 20:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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