Çalık Enerji, ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınladı

Küresel Raporlama Girişimi Standartları’na (Global Reporting Initiative-GRI) uygun olarak yayımlanan raporda, yenilenebilir enerji üretimi, anahtar teslim projeler, elektrik dağıtım ve perakende satış olmak üzere üç farklı alanda faaliyetlerini yürüten şirketin çalışmalarına ışık tutuldu.

FARKLI ALANLARA ODAKLANDI

Çalık Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, raporla ilgili olarak, sürdürülebilirlik kavramının oluşturulan değerle ilişkili olduğunu belirterek, günümüzde şirketlerin başarılı ve kalıcı sonuçlar üretmesinin farklı alanlara odaklanarak mümkün olabileceğini ifade etti. Şirketin ve kaynaklarının sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amacıyla, uzun vadeli bir düşünce yapısı ile kapsayıcı uygulamaları hayata geçirmeyi hedeflediklerini aktaran Çalık, “Çevresel, sosyal, ekonomik ve yönetişim boyutlarındaki önermelerin iş yapma yöntemleri ile doğru ve sağlıklı ilişkilendirilmesi önemli değer yaratma fırsatları oluşturuyor. Bu bakış açısı ile hazırladığımız ilk sürdürülebilirlik raporumuzu sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

10 İLKE SÖZ KONUSU

Çalık Enerji olarak 2019’da BM Küresel İlkeler Sözleşmesini imzaladıklarını belirten Çalık, bu kapsamda insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele gibi kuruldukları günden bu yana benimsemiş oldukları konuları içeren 10 ilkeye yönelik taahhütte bulunmaktan memnuniyet duyduklarını kaydetti.