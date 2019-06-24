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Çalı’da altın kemerin sahibi İsmail Balaban

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği 57.

24 Haziran 2019 Pazartesi 12:07
Çalı’da altın kemerin sahibi İsmail Balaban

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği 57. Geleneksel Tarihî Çalı Güreşleri’nde


başpehlivan bu yıl da değişmedi. İsmail Balaban, bu sene de başpehlivan olarak altın kemeri aldı.


Nilüfer Belediyesi 57. Geleneksel Tarihi Çalı Güreşleri bu yıl da heyecan dolu anlara sahne oldu. Çalı Güreş Alanı’nda yapılan vebaş, baş altı, deste ile tozkoparan başta olmak üzere 14 ayrı kategoride, 400’ü aşkın pehlivanın mücadele ettiği güreşler kıran kırana geçti. Güreşlerde, Kırkpınar’da başpehlivan olan İsmail Balaban’ın yanı sıra aralarında Mehmet Yeşilyeşil, Hüseyin Gümüşalan, İsmail Koç’un bulunduğu 40’ı aşkın başpehlivan da er meydanına çıktı. Sabah saatlerinde başlayan güreşleri, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri ile çok sayıda siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda güreş meraklısıizledi.


Gün boyu kıyasıya devam eden güreşlerin finalinde, geçen yıl olduğu gibi bu sene de başpehlivanlar İsmail Balaban ve İsmail Koç karşılaştı. Rövanş niteliği taşıyan karşılaşmada geçen yıl olduğu gibi bu yıl da İsmail Balaban, rakibini mağlup ederek üçüncü kez Çalı’da başpehlivan oldu. Üç yıl üst üste Çalı’da başpehlivan olan Balaban altın kemerin sahibi oldu. Balaban’a altın kemeri ve dereceye giren diğer başpehlivanlara kupa ile madalyalarını Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem verdi.


Büyük çekişmenin yaşandığı başaltı mücadelesinde rakibi Menderes Saltık’ı yenen Yalçın Öncü ipi göğüsleyen isim oldu. Bu yıl güreşlerde ilk kez ‘En teknik’ ve ‘En centilmen’ kategorilerinde de ödül verildi. Müsabakalarda ‘En Teknik’ güreşçi Kenan Aydın, ‘En Centilmen’ Mustafa Taş seçildi.


57. Geleneksel Tarihî Çalı Güreşleri’nde gelecek yılın ağası, yapılan açık artırma ile iş adamı Hakan Söğünmez oldu. Büyük çekişmenin yaşandığı ağalık seçiminde yapılan açık arttırma sonucu 116 bin TL ile Hakan Söğünmez gelecek yıl için ipi göğüsleyen isim oldu. Üç yıl üst üste ağalık yapan Ercan Köse’ye de Başkan Turgay Erdem, altın kemer verdi.


Güreşler sonunda emeği geçenlere teşekkür eden Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Her şey çok güzel oldu. Bu er meydanında ter döken güreşçilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Kırkpınar’da kendilerine başarılar diliyorum. Bu geleneğimiz Çalı’da devam edecek. Gelecek yıl güreşlerimize şimdiden herkesi davet ediyorum” diye konuştu.


Altın kemerin sahibi İsmail Balaban da mutluluğunu dile getirerek, “Burada dördüncü kez birinci oldum. Son üç yıldır üst üste gâlip geldiğim için de altın kemeri aldım. Çok mutluyum ve şimdi hedefimiz Kırkpınar da başarı elde etmek. Bu hedefler doğrultusunda çalışıyorum. İnşallah orada da ipi göğüsleyeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 12:07
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