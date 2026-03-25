Çakmak vermeyince bıçaklandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde 2 şüpheli çakmak istedikleri kişiyle çıkan tartışma sonrası adamı çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı. Yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Salihli’nin Sarıpınar Çok Amaçlı Etkinlik Salonu yakınlarında meydana gelen olayda iddiaya göre, V.Y.'den çakmak isteyen bir grup genç arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada V.Y., vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, şüpheliler C.K. ve S.K.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.K. tutuklanırken, S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.