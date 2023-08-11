Çakma ekonomistler birbirlerine girdiler!

Kamuoyunu yanıltıp gözlerini kör eden iktidar düşmanlığıyla halka korku pompalayan çakma ekonomistler birbirine girdi.

Selçuk Geçer, Twitter'da en çok takip edilen ve paylaşımları en çok etkileşim alan ekonomistler listesini paylaştı.

10 kişilik listede 5. sırada yer alan Selçuk Geçer, 3. sıradaki Murat Muratoğlu'nu etiketleyerek, "Listedeki tek hata Murat Muratoğlu'nun benim üzerimde yer alıyor olması" diye yazdı.

Murat Muratoğlu ise Selçuk Geçer'e verdiği cevapta, "Senin nasıl orada olduğun sorusu karşısında bilim dünyası şaşkın!" dedi.

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