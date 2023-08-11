Çakma ekonomistler birbirlerine girdiler!
Doları 2 yıl önce 60 TL yapan Selçuk Geçer ile 5 yıldır "Türkiye iflas ediyor" yaygarası koparan Murat Muratoğlu birbirine girdi.
Kamuoyunu yanıltıp gözlerini kör eden iktidar düşmanlığıyla halka korku pompalayan çakma ekonomistler birbirine girdi.
Selçuk Geçer, Twitter'da en çok takip edilen ve paylaşımları en çok etkileşim alan ekonomistler listesini paylaştı.
10 kişilik listede 5. sırada yer alan Selçuk Geçer, 3. sıradaki Murat Muratoğlu'nu etiketleyerek, "Listedeki tek hata Murat Muratoğlu'nun benim üzerimde yer alıyor olması" diye yazdı.
Murat Muratoğlu ise Selçuk Geçer'e verdiği cevapta, "Senin nasıl orada olduğun sorusu karşısında bilim dünyası şaşkın!" dedi.
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