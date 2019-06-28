Çağın vebası bağımlılık!

Hasan Özan Bursa

Uyuşturucu bağımlılığının toplumu tehdit eden önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu dile getiren Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, “Gençlerimiz gerek merak duygusundan gerekse arkadaş ortamında bağımlılık tuzağına düşmektedirler. Bu konuda ailelerimize çok büyük rol düşüyor. Bizlerin madde bağımlılığıyla mücadelede önemsediği en önemli nokta gençlere sahip çıkılmasıdır” dedi. Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü kapsamında Yıldırım Sağlıklı Hayat Merkezi’nde açıklamalarda bulundu. Uyuşturucu kullanımına bağlı zararların kişinin sadece kendisine verdiği zarar olarak görülemeyeceğini vurgulayan Dr. Akan, “Uyuşturucu bağımlılığı, bunun yanında kişinin bulunduğu çevreye ve toplumun tamamına yansıyan sosyal, hukuki ve ekonomik zararları da beraberinde getiren elim bir bağımlılıktır. Uyuşturucu bağımlılığıyla ilgili küresel çapta yayınlanan raporlarda durumun ürkütücü boyutlara ulaştığını söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.