C vitamini bakımı: Bahar aylarının en sık tercih edilen uygulama

Hollywood starlarının güzellik sırlarından biri olan C vitamini, cilt bakımında çokça kullanılan ham maddelerden biridir. Cildi gençlik ve enerji kazandırmaya çalışan C vitamini içeren ürünler cilde derinlemesine bakım yaparlar. C vitamini dış faktörlerin etkisiyle ciltte oluşan hasarları gidermeye yardımcı olur.

C vitamini, vücudunuzu ve cildinizi korumaya, onarmaya ve iyileştirmeye yardımcı olan güçlü bir antioksidandır. Cildi onarmak için gerekli olan temel bir besindir. C vitamini tüm turunçgillerde ve bazı sebzelerde bulunur. Vücudunuz C vitaminini yiyeceklerden alır, ancak cildinizin C vitamininden faydalanabilmesi için topikal olarak uygulamanız gerekir.



C Vitamini ile genç ve pürüzsüz bir cilde sahip olabilirsiniz



Cilt bakım endüstrisinde C vitamini sentetik olarak üretilir ve çeşitli cilt bakım ürünlerinde kullanılır. Sentetik olarak üretilen birçok C vitamini türevi vardır, ancak bunların çoğu kararsızdır ve oksidasyona eğilimlidir. L-askorbik asit, C vitamininin en saf ve en yararlı şeklidir.

C vitamini, serbest radikallerin cilt hücreleri üzerindeki zararlı etkilerini nötralize etmeye yardımcı olan antioksidanlar açısından zengindir. Alın kırışıklıklarını, ince çizgileri, koyu lekeleri ve hiperpigmentasyonu etkili bir şekilde azaltır. Bu nedenle, C vitamini, zararlı etkilerle savaşmaya yardımcı olduğu için birçok cilt onarım ürününe aşılanır. C vitamininin tek dezavantajı, havaya, ısıya ve ışığa maruz kaldığında hızla oksitlenmesidir.

C vitaminin faydaları nelerdir?

Kırışıklıkları azaltır

C vitamini, cilt hücrelerine zarar veren serbest radikallerin etkilerini nötralize eden güçlü bir antioksidandır. Serbest radikaller cildinize zarar verebilir ve erken yaşlanma belirtilerine neden olabilir. C vitamini içindeki antioksidanlar cildi korur ve yenilenmesine yardımcı olur. Bu nedenle serbest radikallerin cilt üzerindeki etkilerini etkili bir şekilde azaltır.

Cilt hasarlarını onarır

Zararlı güneş ışığına maruz kalmak cildinize zarar verebilir ve güneş lekelerine ve kırışıklıklara neden olabilir. C vitaminini cilde düzenli olarak uygulamak, cildin daha fazla güneş hasarından korunmasına yardımcı olabilir. Bir çalışma, hafif ila orta derecede güneş yanığı olan kişilerin ciltlerinin görünümünde önemli değişiklikler yaşadığını buldu. C vitamini serumunun topikal uygulaması kırışıklıkları, ince çizgileri, pürüzlü ve pürüzlü cildi azaltmaya yardımcı olabilir.

Cilt tonunu eşitler

C vitamini, vücudun aşırı melanin üretmeye başlamasından kaynaklanan hiperpigmentasyonu tedavi etmek için kullanılabilir. C vitamininin topikal uygulaması, melanin üretiminden sorumlu olan tirozinaz üretimini engellediği için hiperpigmentasyonun azaltılmasına yardımcı olabilir.

Nem dengesini düzeltir ve cilt esnekliğini artırır

Cildinizi iyi nemli tutmak çok önemlidir, aksi takdirde kuru, kaşıntılı ve tahriş olmuş cilt gibi çeşitli cilt rahatsızlıklarına yol açabilir. C vitamini, cilt bariyer işlevini iyileştirdiği ve böylece cildin yüzeyinden su kaybını azalttığı için cildi iyi nemli tutmada hayati bir rol oynar.

C vitamininin vücuttaki kollajen üretimini artırdığı bilinmektedir. Kollajen, vücudunuzdaki cildinizi sıkı ve sıkı tutmaya yardımcı olan bir proteindir. Ancak yaşlanma, vücuttaki kollajen üretiminde azalmaya yol açarak cildin sarkmasına ve kırışıklıkların ortaya çıkmasına neden olabilir. C vitamininin topikal uygulaması cildin elastikiyetini artırmaya yardımcı olarak cildinizi sıkı ve genç yapar.

C vitamini oldukça etkili bir içeriğe sahiptir. Yanlış uygulamalar sonucunda cilt yüzeyine hasar verebilir. C vitamini kullanmadan önce mutlaka alanında uzman deneyim sahibi hekim ile görüşülmesi gerekir.

C vitamini eksikliği belirtileri nelerdir?

C vitamini eksikliğinin belirtileri, vitaminin yetersiz miktarda alınmaya başlanmasından 8-12 hafta sonra yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlar. En erken belirtiler arasında iştahsızlık, kilo kaybı, sinirlilik ve uyuşukluk hali, yorgunluk ve halsizlik gibi olumsuzluklar yer alır.