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Aktüel C vitamini aslında bu işe yarıyormuş!
Aktüel

C vitamini aslında bu işe yarıyormuş!

C vitamini mandalina, kivi, limon, portakal, maydanoz, ıspanak ve çeşitli narenciyelerde bol miktarda bulunuyor. Peki, C vitamini alınca vücutta neler değişiyor? İşte C vitamininin vücuda etkileri...

Yeniakit Publisher
2021-10-23 13:24:00 -
C vitamini aslında bu işe yarıyormuş!

C vitamini vücudun en önemli ihtiyaçlarının başında geliyor. Özellikle soğuk algınlığı gibi hastalıklarda ilk akla gelen C vitamini oluyor. C vitamini mandalina, kivi, limon, portakal, maydanoz, ıspanak ve çeşitli narenciyelerde bol miktarda bulunuyor.

C vitaminin faydalarını bir araya getirdik. Düzenli bir C vitamini almak hem hastalıklara karşı savaş açıyor hem ilaç bağımlılığını azaltıyor. İşte C vitamininin vücuda 7 etkisi...

Kuvvetli bir antioksidandır

Kemik, kıkırdak, lif ve eklemlerine faydalıdır

Yaraların hızlı iyileşmesinde etkilidir

Damar sağlığı için gerekli olan demir ve folik asitin kana geçmesini kolaylaştırırır

Halsizliğe iyi gelir, vücut direncini artırır

Vücudun kolajen üretmesine yardımcı olur

Psikolojik olarak da vücudu rahatlatır

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