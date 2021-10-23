C vitamini aslında bu işe yarıyormuş!
C vitamini mandalina, kivi, limon, portakal, maydanoz, ıspanak ve çeşitli narenciyelerde bol miktarda bulunuyor. Peki, C vitamini alınca vücutta neler değişiyor? İşte C vitamininin vücuda etkileri...
C vitamini vücudun en önemli ihtiyaçlarının başında geliyor. Özellikle soğuk algınlığı gibi hastalıklarda ilk akla gelen C vitamini oluyor. C vitamini mandalina, kivi, limon, portakal, maydanoz, ıspanak ve çeşitli narenciyelerde bol miktarda bulunuyor.
C vitaminin faydalarını bir araya getirdik. Düzenli bir C vitamini almak hem hastalıklara karşı savaş açıyor hem ilaç bağımlılığını azaltıyor. İşte C vitamininin vücuda 7 etkisi...
Kuvvetli bir antioksidandır
Kemik, kıkırdak, lif ve eklemlerine faydalıdır
Yaraların hızlı iyileşmesinde etkilidir
Damar sağlığı için gerekli olan demir ve folik asitin kana geçmesini kolaylaştırırır
Halsizliğe iyi gelir, vücut direncini artırır
Vücudun kolajen üretmesine yardımcı olur
Psikolojik olarak da vücudu rahatlatır