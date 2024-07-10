BYD yatırımın da etkisiyle üç yılda ilk üçe girecek

Türkiye uzun yıllar sonra otomotiv üretiminde yatırım aldı. Yatırım beklendiği üzere dünya pazarında elektrikli araç teknolojileri ile öne çıkan Çin'den geldi. Çin'in bu alandaki en büyük üreticilerinden olan BYD, bir milyar dolarlık bir yatırımla Manisa'ya fabrika kuracak. Buna ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanı Fatih Kacır ve BYD Küresel Yöneticilerinin katılımı ile hafta başında bir ön protokol imzalandı. Bu anlaşma sonrası markanın pazarlama stratejisinin ne yönde ilerleyeceği de merak konusu idi. Bu kapsamda bugün bir toplantı düzenlendi. O toplantıyı Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Recep Erçin de takip etti. Toplantıda yapılan değerlendirmelere göre Çin'den ithal edilen araçlara getirilen ek verginin bu yatırımın öne çekilmesinde etkili olduğunu kaydeden Erçin'in toplarından aktardığı notlar şöyle oldu:

Toplantıda ALJ Türkiye ve Avrupa Başkanı & CEO’su Ali Haydar Bozkurt, "Öncelikle bir Türk vatandaşı olarak BYD gibi dünya devi bir markanın ülkemizde otomobil üretme kararı almasından dolayı çok mutlu olduğumu ifade etmeliyim. 27 yıl sonra böylesine bir otomotiv yatırımının gelmesi ve BYD’nin üretim için Türkiye’yi seçmiş olması bizi çok gururlandırıyor. BYD’nin Türkiye fabrikası ciddi bir istihdam ve ihracat rakamı sağlayacak. Türkiye’de teknolojik bir üretimin, ismi teknolojiyle paralel anılan BYD gibi bir markayla olması heyecan verici. Biz ALJ Türkiye olarak bu konuda farklı bir mutluluk duyuyoruz. Geçen yıl BYD arasında distribütörlük anlaşmasını imzalamıştık. ALJ Türkiye olarak hangi işe imza attıysak, en başında eğer imkanı varsa ülkede o yatırımın gerçekleşmesi için çalışmalar yaptık. 1998 yılından beri Türkiye’deyiz ve farklı alanlarda yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. ALJ’nin en büyük pazarlarından biri Türkiye ve her zaman iş ortaklarımıza ülkemizin yatırım için doğru yer olduğunu anlattık." mesajı verdi.

EN DOĞRU YER TÜRKİYE

Bozkurt, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye gerçekten coğrafyası gereği çok stratejik bir konumda. Avrupa, Afrika, Ortadoğu ve Rusya’nın ortasında bir noktadayız. Lojistik sistemimiz ve üretim kalitemiz kendini dünyaya kabul ettirmiş durumda. Hem mavi yaka hem da hem mühendislik olarak çok güzel işler ortaya koyuyoruz. Deneyimli bir tedarik sistemimiz var ve tüm bunlar bir araya geldiğinde Türkiye, yatırım için en doğru adres olarak öne çıkıyor. Hepinizin bildiği gibi son yıllarda ‘Çinli markaların yeni teknolojiye sahip ürünlerle dünyaya açılması’ çok sık konuşulur hale gelmişti. Daha önce yaptığımız değerlendirmelerde de, ‘Çinli firmalar global pazarlara açılmak istiyorlarsa Türkiye’nin yerel avantajlarıyla en doğru lokasyon olduğunu’ ifade etmiştik. Böylesine büyük bir yatırımın yapılmasının resmi olarak gerçekleşmesi yıllar alabilecek bir süreç, ancak çok hızlı bir şekilde imzalar atıldı ve kendi alanında lider bir marka olan BYD’nin Türkiye’de yatırım yapması kesinleşti. Biz ALJ Türkiye olarak sahip olduğumuz muazzam deneyimle birlikte distribütörlük konusundaki yükümlülükleri yerine getiremeye devam edeceğiz. Tüm birimlerimiz bu yatırımla gelecek potansiyele hazır. Müşterilerimize onların hayatını kolaylaştıracak hizmetler sunarak tüm BYD ekibi tüm gayretiyle elinden geleni yapacaktır. BYD’nin Türkiye’de gerçekleştirdiği yatırım, başka markaları da tetikleyecektir. Bu yatırımın örnek olarak gösterileceğini düşünüyorum. Sadece Çinli markalar değil, diğer coğrafyalardan markalar da, Türkiye’nin yatırım için doğru yer olduğunu görerek, ülkemizi yatırım konusunda radarlarında tutacağına yürekten inanıyorum.”



ÖNE ÇIKAN VİDEO

PAZARA İNANÇLARI VAR

BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun da, “BYD’nin marka tanıtımını geçen yılın Ekim ayında yapmıştık. Bugün geldiğimiz noktada ise BYD’nin yatırım kararı büyük önem taşıyor. BYD’nin devasa üretim tesisi, markanın Avrupa’da büyümesi için en önemli merkezlerden biri olacak. Manisa’da tesisin inşa edileceği ilgili alanın ziyaret ettik ve başlangıçta 150 bin araç kapasitesiyle yapılacak tesisin arsası genişleme müsait olarak planlandı. Buradaki tesiste, elektrikli ve plug-in hibrit modellerinin üretimi gerçekleştirilecek. BYD Türkiye operasyonu başladığı günden bugüne BYD Başkanı, Avrupa Başkanı ve Dünya Başkan Yardımcıları olmak üzere birçok kez ziyarette bulundular. Her geldiklerinde Türkiye pazarına olan inançlarını çok kuvvetli dile getirdiler. BYD Başkanı Wang Chuanfu bayilerimize yaptığı ziyaretlerde bu niyetlerini kuvvetli söylemlerle dile getiriyordu. Biz ilk günden itibaren planlarımızı buna göre yaptık." dedi.

ÇOK HIZLI HAREKET EDİYOR

"BYD’nin bu yatırım kararı, markanın Türkiye’de yeni bir döneme girmesini sağlayacak. Önümüzdeki dönemde BYD’nin çok agresif bir şekilde büyüyeceğini göreceğiz." ifadelerini kullanan Ergun, şunları aktardı: "Türkiye pazarında dengeleri çok hızlı bir şekilde değiştireceğiz. Tam elektrikli ve şarj edilebilir hibrit modellerimizle BYD çok hızlı bir büyüme elde edecek. Yatırım teşvik belgesi, resmi gazetede yayınlandıktan sonra Kasım-Aralık aylarında araçlarımızı daha ulaşılabilir bir şekilde sunmaya başlayacağız. Bu da BYD’nin 2024 yılını 10 bin adetler civarında tamamlamasını sağlayacak. Sonraki yıl ise bunun en az 3 katını satacak kadar potansiyele sahip olacağız. Model sayılarımız da hızla artacak. Aynı zamanda üretim planlamalarına bağlı olarak yıl sonunda BYD ATTO 3 ve SEAL U DM-i modeline ek olarak elektrikli bir modeli daha sunmayı planlıyoruz. Agresif büyümeyle birlikte markamız 3 yıl içerisinde binek otomobil pazarında Türkiye’de en çok tercih edilen ilk 3 marka arasında yer alacak. BYD çok hızlı hareket eden bir marka olarak 2026 yılının sonuna kadar üretim yatırımını tamamlamak üzere bir sözleşme imzaladı. Bununla birlikte BYD bu üretimi çok daha erken bir süreçte başlatmak üzere çalışmalar yapıyor. Mevcut pazar dengelerinin değiştiği bir dönemde Türk tüketicisine uygun modelleri satışa sunacağız. Bizim bugün sınırlı sayıda sattığımız tüm modellerimizden tüketici çok mutlu. Pazarda memnuniyet açısından üst noktalarda yer alıyoruz. Diğer yandan bayilikle ilgili de çok fazla talep alıyoruz ve bayi adetlerimiz de hızlı bir şekilde artmaya devam edecek. Yıl sonunda bayi adedimizi 20’ye çıkarmayı ve önümüzdeki yıl ise 40’un üzerine çıkarmayı hedefliyoruz.”