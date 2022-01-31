Buz çiçeği nedir ve bakımı nasıldır? Buz çiçeği özellikleri, faydaları

Buz çiçeği az bakım gerektiren ve su almayan bahçeler için ideal bitkilerden biridir.

Buz Çiçeği Özellikleri

Her çiçekli bitki gibi buz çiçeklerinin de kendilerine özgü dikkat çekici özellikleri bulunur. Bu özelliklerinden bazıları;

- Buz çiçeği bitkilerinin çiçek açma dönemi, ilkbaharın son aylarından başlar ve sonbahar ortalarına kadar devam eder.

- Bu bitkinin çiçekleri gündüzleri açılır ve gece vakitlerinde ise kapalı halde kalır.

- Çoğunlukla sarı, kırmızı, mor ve pembe renkte çiçek açarlar.

- Bu çiçeklerin yapraklarının formları ve yayılmacı yapısı sebebiyle birçok kullanım alanında örtücü özelliği dikkat çekmektedir.

- Buz çiçeği bitkilerinin boylarının uzunluğu çoğunlukla 30 - 40 cm arasında değişkenlik gösterir.

- Her mevsim boyunca yeşilliğini muhafaza edebilen yaprakları ve uzun süre canlı kalabilen çiçeklere sahiptirler.

- Her mevsime uyum sağlayabilen oldukça dirençli yapıları yalnızca kış aylarında aşırı soğuk havalarda zarar görebilmektedir.

- Oldukça hızlı yayılım gösteren bir yapıya sahiptirler. Bu sebeple bahçelerde, parklarda, teraslarda dekoratif amaçlı peyzaj düzenlemelerinde yaygın olarak kullanılan bir bitki olma özelliği barındırırlar.

Buz Çiçeği Faydaları

Buz çiçeği süs bitkisi olarak kullanılan bir bitkidir. Bu bakımdan bu bitkinin insan sağlığına yönelik nasıl fayda veya zararlarının olduğu yönünde güvenilir bir veri bulunmamaktadır.

Buz Çiçeği Nasıl Ekilir?

Çelikleme yönteminde, bitkiden elde edilen dalları kumlu kompost içine diktikten sonra kurudukça sulamak gerekir böylece birkaç ay içinde kök verecektir. Köklenen bitki istenilen alana kolaylıkla ekilebilir.

Kökten ayırma tekniğinde, toprağa paralel olarak büyüme gösteren buz çiçeği dalları, toprak kısma değdiği yerde kök salabilir niteliğe sahiptir. Bu bölümler kesilerek yetiştirmek istediğiniz alana ekilerek çoğaltma işlemi gerçekleştirilebilir.

Tohum kullanarak çoğaltma yöntemi son derece basittir. Buz çiçeğinin tohumları istene alana ekilip, güneş ışığı alabileceği bir yerde konumlandırılır. Tohumlar çimleninceye kadar sulama işlemi gerçekleştirilir. Mevsim olarak tohum ekim işlemi kış aylarının sonundan ilkbaharın ortalarına kadar yapılabilir.

Buz çiçeği nasıl çoğaltılır?

Buz çiçeğinin çoğaltılması çok kolaydır. Tohumla ya da çelik alma yöntemiyle rahatlıkla çoğaltabilirsiniz. Tohumları ilkbaharın erken dönemlerinde nemli toprak yüzeyinde ve sıcak bir ortamda filizlendirebilirsiniz.

Çelikten alma yöntemini yaz mevsimi boyunca gerçekleştirebilirsiniz. Bitkinin herhangi bir dalında küçük bir parça koparsanız dahi direk toprağa bu parçayı buluşturduğunuzda kısa sürede köklenecek ve bulunduğu yere adapte olacaktır. Kök kesimler yaklaşık 3 hafta içinde kolayca köklenir.

Ne zaman dikilir?

Çelik aldığınız buz çiçeğini yaz mevsiminde dikebilirsiniz. Tohumları ise erken ilkbahar döneminde ekmelisiniz. Buz çiçeği tropiklerde neredeyse yıl boyunca ilkbahar ve yaz mevsiminde parlak pembe veya morumsu, küçük papatyayı andıran çiçekler üretir. Buz çiçeği genellikle haşere ve hastalıklara maruz kalmaz.