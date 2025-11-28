Büyükşehir’den 15 milyar TL’lik kentsel dönüşüm

Kayseri’yi dirençli kent yapmak ve şehri konforlu, modern, düzenli bir şekilde imar edebilmek için kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdüren Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehrin gerekli görülen ve önemli bölgelerinde hayata geçirmekte olduğu kentsel dönüşüm faaliyetlerine hızla devam ediyor.

Bu kapsamda, Kayseri’de Büyükşehir Belediyesi tarafından hızla sürdürülen 4 kentsel dönüşüm projesi kentin düzeni, konforu ve güvenliği noktasında önemli bir ihtiyacı karşılarken, kentin bölge bölge yeniden imarına da imkân tanıyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin yapımı süren Sahabiye, Oruçreis, Suriçi Camikebir ve Alsancak kentsel dönüşüm projelerinin maliyeti toplam yaklaşık 15 milyar TL olarak gerçekleşirken, hayata geçirilen kentsel dönüşüm projeleri tamamlandığında şehir, modern, konforlu, estetik, düzenli bir hale gelirken öte yandan, ise dirençli kent hedefi doğrultusunda da önemli bir mesafe kat edilmiş olacak.