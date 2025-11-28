  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bakan Tunç’tan HSK eleştirilerine sert yanıt: Geçmişteki 'al gülüm ver gülüm' sistemine baksınlar

Yunan gazetesinden TF-2000 itirafı “Akdeniz’deki dengeleri bozacak” Donanmanın omurgası

Bakan Uraloğlu açıkladı! Sosyal medyaya yaş sınırlaması geliyor

Almanlardan vicdansızlık: Almanya Ezidileri kovuyor

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Çok şükür eğitim sistemindeki virüsleri temizledik!

Bakan Fidan Alman meslektaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu

MHP’li Semih Yalçın arka planı açıkladı! CHP terörsüz Türkiye komisyonuna neden girdi?

Akit TV Ana haberde Erkan Tan dönemi! Cesur, adil ve milletten yana…

İşte Türkiye bu! Hem kazanır hem de kazandırır

Papa Leo’nun Ankara temaslarında dikkat çeken stratejik mesaj! Dünya basını zamanlaması manidar diyerek duyurdu
Aktüel Büyükşehir’den 15 milyar TL’lik kentsel dönüşüm
Aktüel

Büyükşehir’den 15 milyar TL’lik kentsel dönüşüm

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Büyükşehir’den 15 milyar TL’lik kentsel dönüşüm

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğinde kentin dört bir yanında gerçekleştirdiği toplam maliyeti yaklaşık 15 milyar TL’yi bulan kentsel dönüşümle, Kayseri’nin dirençli, konforlu, düzenli ve modern bir şehir olmasına büyük destek sağlıyor.

Kayseri’yi dirençli kent yapmak ve şehri konforlu, modern, düzenli bir şekilde imar edebilmek için kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdüren Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehrin gerekli görülen ve önemli bölgelerinde hayata geçirmekte olduğu kentsel dönüşüm faaliyetlerine hızla devam ediyor.

Bu kapsamda, Kayseri’de Büyükşehir Belediyesi tarafından hızla sürdürülen 4 kentsel dönüşüm projesi kentin düzeni, konforu ve güvenliği noktasında önemli bir ihtiyacı karşılarken, kentin bölge bölge yeniden imarına da imkân tanıyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin yapımı süren Sahabiye, Oruçreis, Suriçi Camikebir ve Alsancak kentsel dönüşüm projelerinin maliyeti toplam yaklaşık 15 milyar TL olarak gerçekleşirken, hayata geçirilen kentsel dönüşüm projeleri tamamlandığında şehir, modern, konforlu, estetik, düzenli bir hale gelirken öte yandan, ise dirençli kent hedefi doğrultusunda da önemli bir mesafe kat edilmiş olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23