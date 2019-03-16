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Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor maçından notlar

- Bordo-mavili ekip 3 değişiklikle sahaya çıktı

16 Mart 2019 Cumartesi 16:31
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor maçından notlar


ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olan Tranzonspor, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Bordo-mavili takım, Süper Lig'de geçen hafta Akhisarspor ile oynadığı karşılaşmada, kadroda olan Kamil Ahmet Çörekçi ve Yusuf Yazıcı, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının kadrosunda yer almadı. Teknik direktör Ünal Karaman, bu futbolcuların yerine Vahid Amiri ve Zargo Toure'ye formayı verdi.

Bordo-mavili ekip, Uğurcan Çakır, Toure, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Ekuban, Amiri, Nwakaeme ve Rodallega 11'i ile karşılaşmaya başladı.


- Mavi-beyazlılarda 4 değişiklik


Büyükşehir Belediye Erzurumspor, geçen haftaki Aytemiz Alanyaspor maçına göre 4 değişiklikle sahada yer aldı.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, Serkan Kurtuluş, İbrahim Akdağ, Emrah Başsan ve Munsy yerine Trabzonspor karşısında Taylan Antalyalı, Tolga Ünlü, Opseth ve Kone'yi ilk 11'de görevlendirdi.

Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcular sahaya 'Dirilişten Kurtuluşa Bir Dirilliştir Çanakkale' pankartıyla çıktı.


- Çanakkale şehitleri unutulmadı


Termometrelerin 3 dereceyi gösterdiği Erzurum'da taraftarlar, tribünleri doldurdu.

Çevre illerden çok sayıda taraftar da maçı izlemek için Erzurum'a geldi.

Karşılaşma öncesi 18 Mart Çanakkale şehitlerini anmak için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Trabzonspor taraftarları da kendilerine ayrılan bölümde takımlarını destekledi.


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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 16:31
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  3. Spor Toto Süper Lig
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