Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın lider Medipol Başakşehir'in konuğu olacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde yapılan antrenmana futbolcular, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Mavi-beyazlı futbolcular, yaklaşık bir saat süren idmanı 5'e 2 top kapma çalışmasıyla tamamladı. Kafile antrenmandan sonra uçakla İstanbul'a gitti. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yarın saat 16.00'da, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

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