Büyükşehir Belediye Erzurumspor kafilesi İstanbul'a gitti

ERZURUM (AA) - Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın Fenerbahçe ile yapacağı maç için İstanbul'a gitti.

Mavi-beyazlılar, Fenerbahçe maçı öncesi son antrenmanını Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde gerçekleştirdi.

Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde futbolcuların koşu ile başlayıp pas çalışmasıyla devam ettiği antrenman, yaklaşık bir saat sürdü.

Erzurumspor kafilesi daha sonra, yarın deplasmanda yapacağı maç için uçakla İstanbul'a hareket etti.