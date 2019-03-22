Büyükşehir Bayan Basketbol Takımı Türkiye şampiyonasında Van Büyükşehir Belediyesi U18 Bayan Basketbol Takımı, Malatya’da düzenlenen ve 6 takımın katıldığı bölge yarışmasında birinci gelerek şampiyonluğunu ilan etti.

Van Büyükşehir Belediyesi U18 Bayan Basketbol Takımı, Malatya’da düzenlenen ve 6 takımın katıldığı bölge yarışmasında birinci gelerek şampiyonluğunu ilan etti.

Bayanlar Basketbol U18 klasmanında Van 1.’si olarak bölge şampiyonasına katılmaya hak kazanan Van Büyükşehir Belediyesi Bayan Basketbol Takımı, Malatya’da oynanan karşılaşmaların finalinde Batman İl Özel İdaresini 73-34 gibi farklı bir skorla mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Bu sonuçla beraber Türkiye şampiyonası finallerine katılmaya hak kazanan Büyükşehir Belediyesi U18 Bayan Basketbol Takımı, ‘namaglûp’ unvanını burada da sürdürerek, Türkiye şampiyonluğunu hedefliyor.

Türkiye Şampiyonası Yarı Final maçları 30 Nisan ve 3 Mayıs tarihleri arasında Karaman’da oynanacak.

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