Büyüközer: ‘Helal’e duyarlılık artmalı

EKONOMİ SERVİSİ

Marketleri dolduran ürünlerin helal olup olmadığı akılları kurcalıyor. Tüketicilerin büyük önem verdiği helal ve tayyib konusuna perakendecileri de duyarlı olmaya davet eden Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) Başkanı Hüseyin Kami Büyüközer, “Ürünlerde yerli ve milli logosu konulması olumlu ama yeterli değil. Buna helal sertifikası da eklenmeli” talebinde bulundu. Ülkemizde 50 Helal Dünya Marketi’nde 14 bin ürünün satışının yapıldığına işaret eden Büyüközer, “Bu sayı artmalı, büyük perakende grupları da daha çok helal ve tayyib sertifikalı ürünleri müşterileri ile buluşturmalı” çağrısı yaptı.

"Üretici ve tüketicileri bir araya getireceğiz"

Dernek olarak hem yerli hem de yabancı firmalara hizmet sunduklarını dile getiren Büyüközer, “Şükür ki başvurular yoğunlaştı. Güney Koreli ve Rus şirketler bile kapımızı çalıyor” dedi. Bu arada GİMDES ve Dünya Helal Vakfı’nın ev sahipliğinde Dünya Helal Konseyi (WHC) tarafından organize edilecek olan 10. WHC Kongre ve Konferansı’na değinen Büyüközer, şunları kaydetti: “Helal ürün alım satımının artması için üreticilerimiz ve tüketicilerimizi bir araya getireceğiz. 28-30 Ekim 2018 tarihlerinde İstanbul’da yapılacak kongre ve konferansa 50 ülkeden katılım olacak. Endonezya, Malezya, ABD ve Almanya dahil pek çok ülkeden araştırmacı görüş ile önerilerini paylaşacak. 5 oturum yapılacak, helal ve tayyib ürünler ile ilgili sorunlar ele alınacak.”