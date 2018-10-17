THY- Euroleague
0553 313 94 23

Büyüközer: ‘Helal’e duyarlılık artmalı

Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) Başkanı Hüseyin Kami Büyüközer, “Ürünlerde yerli ve milli logosu konulması olumlu ama yeterli değil. Buna helal sertifikası da eklenmeli” talebinde bulundu.

17 Ekim 2018 Çarşamba 10:38
Büyüközer: ‘Helal’e duyarlılık artmalı

EKONOMİ SERVİSİ

Marketleri dolduran ürünlerin helal olup olmadığı akılları kurcalıyor. Tüketicilerin büyük önem verdiği helal ve tayyib konusuna perakendecileri de duyarlı olmaya davet eden Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) Başkanı Hüseyin Kami Büyüközer, “Ürünlerde yerli ve milli logosu konulması olumlu ama yeterli değil. Buna helal sertifikası da eklenmeli” talebinde bulundu. Ülkemizde 50 Helal Dünya Marketi’nde 14 bin ürünün satışının yapıldığına işaret eden Büyüközer, “Bu sayı artmalı, büyük perakende grupları da daha çok helal ve tayyib sertifikalı ürünleri müşterileri ile buluşturmalı” çağrısı yaptı.

"Üretici ve tüketicileri bir araya getireceğiz"

Dernek olarak hem yerli hem de yabancı firmalara hizmet sunduklarını dile getiren Büyüközer, “Şükür ki başvurular yoğunlaştı. Güney Koreli ve Rus şirketler bile kapımızı çalıyor” dedi. Bu arada GİMDES ve Dünya Helal Vakfı’nın ev sahipliğinde Dünya Helal Konseyi (WHC) tarafından organize edilecek olan 10. WHC Kongre ve Konferansı’na değinen Büyüközer, şunları kaydetti: “Helal ürün alım satımının artması için üreticilerimiz ve tüketicilerimizi bir araya getireceğiz. 28-30 Ekim 2018 tarihlerinde İstanbul’da yapılacak kongre ve konferansa 50 ülkeden katılım olacak. Endonezya, Malezya, ABD ve Almanya dahil pek çok ülkeden araştırmacı görüş ile önerilerini paylaşacak. 5 oturum yapılacak, helal ve tayyib ürünler ile ilgili sorunlar ele alınacak.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 10:38
  1. İstanbul
  2. Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) Başkanı Hüseyin Kami Büyüközer
  3. Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES)
  4. Helal Dünya Marketi
  5. Dünya Helal Konseyi (WHC)
  6. 10. WHC Kongre ve Konferansı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'li senatörden Trump'a tokat gibi sözler
    1. ABD'li senatörden Trump'a tokat gibi..
    2. ABD Başkanı Trump'tan Kaşıkçı açıklaması
    3. İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Çok..
    4. Hindistan'da domuz gribi 6 kişiyi..
    5. Dolandırıcılık çetesi lideri yatağında..
    6. Annesini döven babasını vurdu
    7. Gaziantep'te jandarma İbranice el..
    8. Arda hakim karşısına çıkıyor! Tarih..
    9. Galatasaray'a Süper Lig'den sürpriz..
    10. Görev esnasında rahatsızlandı, şehit..
    11. Karabük’te annesini döven babasını..
    12. Arda Turan'ın hakim karşısına çıkacağı..
    13. Corinthians-Cruzeiro maçı ne zaman..
    14. Dolar düşmeye başlayınca yine harekete..
    15. Büyüközer: ‘Helal’e duyarlılık artmalı
    16. Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin..
    17. G7'den Kral Selman'a mesaj: Şeffaf ol!
    18. Sahil Güvenlik'e operasyon!..
    19. Otomobille çarpışan işçi servisi..
    20. STAR’da işbaşı haftası
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    17 Ekim 2018
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları