Büyükçekmece sular ne zaman gelecek güncel
Büyükçekmece su kesintisi saatleri | İstanbul’da üç ilçede 17 saatlik kesinti yaşanacak. Büyükçekmece’de 15 mahalle kesintiden etkilenecek. Peki, Büyükçekmece su ne zaman gelir? Büyükçekmece su kesinti saatleri
Büyükçekmece Arıtma Tesisleri - Mimarsinan su dağıtım hattında yenile çalışması yapılacak. Çalışma sebebiyle Büyükçekmece, Silivri ve Çatalca ilçelerine 17 saat su verilmeyecek. Peki, Büyükçekmece su kesintisi ne zaman başlayacak?
Büyükçekmece sular ne zaman gelecek güncel
17 saatlik su kesintisi 9 Mart Salı akşamı 22.00'de başlayıp 10 Mart Çarşamba saat 15.00'te sona erecek.
Büyükçekmece: Mimarsinan Mahallesi, Muratçeşme Mahallesi, Türkoba Mahallesi , Mimaroba Mahallesi, Sinanoba Mahallesi, Ekinoba Mahallesi, Ulus Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Ahmediye Mahallesi, Güzelce Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi, Yenimahalle, Kumburgaz, Kamiloba ve Celaliye Mahallesi