Büyük sürpriz! Mevsimin ilk karı düştü
Kavurucu sıcakların etkisini yitirdiği günlerde mevsimin ilk karı düştü.
Artvin ve Rize'nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü. Yüksek rakımlı yaylalar ile dağ etekleri beyaz örtüye büründü.
Doğu Karadeniz'de sonbahar mevsiminin başlamasıyla hava sıcaklıkları düştü.
Kartpostallık görüntü oluştu!
Rize'de Kaçkar Dağı eteklerinde Derebaşı mevkiindeki konaklama tesisinin çevresi, kar yağışının etkisiyle beyaza büründü. Bölgede etkili olan kar yağışı sonrası ortaya güzel görüntüler çıktı.
Hava sıcaklıklarının düştüğü Artvin'in Şavşat ilçesi Tepebaşı köyüne bağlı 2 bin 950 rakımlı Sakorya Yaylası'nın üst kesimleri de kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.
Tepebaşı köyü muhtarı Ebubekir Pehlivan, yağan ilk karı şöyle anlattı:
Dün gece yaylada kaldım. Sabah uyandığımda yaylamızın yüksek kesimlerinin karla kaplı olduğunu gördüm. Muhteşem manzaraydı. Cep telefonunum ile nereyi çeksem güzel görüntüler oluşuyordu. Burada güzel görüntü çekmek için fotoğrafçı olmaya gerek yok. Bu sene ani hava değişiklikleri çok oluyor. Kar, biraz erken düştü.