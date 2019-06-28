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Büyük skandal! Şehitlere 'gerizekalı' dedi

15 Temmuz hain darbe girişimine 'Kontrollü darbe' diyen zihniyet hortlamaya devam ediyor. Hain darbe girişiminin yıl dönümü yaklaşırken sosyal medyada yapılan bir paylaşım büyük tepki çekti.

28 Haziran 2019 Cuma 04:41
Büyük skandal! Şehitlere 'gerizekalı' dedi

Onlarca kişinin şehit ve gazi olduğu 15 Temmuz darbe girişimini 'devlet eliyle yapılmış bir girişim' olarak yorumlayan hainler son bulmak bilmiyor.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da, 'mirhibibinmirvi' isimli kullanıcı Boğaz Köprüsü'nün isminin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilmesine skandal bir tepki göstererek 'Gitmeselermiş, ölmeselermiş. Tankın üstüne doblo sürüp ezilen gerizekalı doğal seçilimdir. Bunun için köprü adı değiştirmek şovdur' dedi.

Direnişin sembolü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün değişitirilmesine tepki gösterip şehit ve gazilere 'geri zekalı' diyen 'mirhibibinmirvi' isimli provokatör, gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabını gizliye aldı.

Şehit ve gazi yakınları yaşanan olaya veryansın ederken yetkililerin harekete geçmesi bekliyor.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 04:41
  1. 15 Temmuz 2013

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  • pınar demirpınar demir27 dk önce
    yetkililer göreve kimmiş bu geri gezi zekalı bizde görelim

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