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Gündem Büyük paniğe neden olmuştu! Bomba ihbarı asılsız çıktı
Gündem

Büyük paniğe neden olmuştu! Bomba ihbarı asılsız çıktı

Yeniakit Publisher
2024-09-07 00:58:00 -
Büyük paniğe neden olmuştu! Bomba ihbarı asılsız çıktı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, bomba olduğu yönünde ihbar alındıktan sonra Erzurum Havalimanı’na acil iniş yapan Hindistan'ın Mumbai kentinden Almanya'nın Münih kentine havalanan yolcu uçağında arama tarama çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Çiftçi, “Bomba ihbarının asılsız olduğunu tespit ettik. Erzurum Havalimanı üzerindeki uçuş yasağı kaldırıldı" dedi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi.

İhbarı peçeteye sarmış
Erzurum Valisi Çiftçi, uçakta bulunan bir yolculun peçeteye 'uçakta bomba var' diye yazarak ihbarda bulunduğunu aktardı.

Bomba ihbarı asılsız çıktı
Erzurum’a acil iniş yapan Hindistan uçağındaki bomba ihbarının asılsız çıktığı açıklandı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi yaptığı açıklamada, "Malumlarınız bugün Hindistan'ın Mumbai şehrinden havalanan Vistara Hava Yolları'na ait yolcu uçağı saat 16.30 sıralarında elimizde zorunlu acil iniş yapmıştı. Uçağın havaalanına inmesiyle beraber, biz gerekli bütün tedbirleri almıştık. Hem AFAD müdürlüğümüz, emniyet müdürlüğümüz, OMKE ekiplerimiz, sağlık müdürlüğümüz, Büyükşehir Belediye'miz, itfaiye ekiplerimizle beraber tüm tedbirleri almış bir şekilde uçağa karşıladık. Ardından bütün yolcular, toplamda 247 yolcu ve mürettebat güvenli bir şekilde uçaktan tahliye edildi. Bomba arama ekiplerimiz uçağın ilk önce içerisinde gerekli arama tarama çalışmalarını yürüttüler. Ardından da uçağın bagaj kısmındaki bütün yolculara ait bavullar, bagajlar indirildi. Onların da hem X-ray cihazından hem de arama köpeği marifetiyle arama çalışmaları tamamlandı. Saat 23.30 itibariyle bütün arama tarama çalışmalarını sonlandırmış olduk. Yaptığımız çalışmaların neticesinde bomba ihbarının asılsız olduğunu tespit ettik" dedi

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