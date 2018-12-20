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Büyük oranda temizlenmişti... İstilacı tür, yağışlarla birlikte tekrar ortaya çıktı

Hatay'da bulunan Asi Nehri'ni kaplayan istilacı su sümbüllerinin büyük çoğunluğu, belediye ekipleri tarafından temizlenmişti. Ancak şehirde son günlerde yaşanan sağanak yağışlar nedeniyle nehrin yüzeyi yine su sümbülleriyle doldu.

20 Aralık 2018 Perşembe 15:47
Büyük oranda temizlenmişti... İstilacı tür, yağışlarla birlikte tekrar ortaya çıktı

Hatay'da Asi Nehri'nin kent merkezinden geçen bölümünde su yüzeyini kaplayan, 10 gün önce de belediye ekipleri tarafından temizlenen su sümbülleri, yağışlı havayla birlikte yeniden ortaya çıktı.

Lübnan'dan başlayan, Suriye sınırını aşarak Türkiye'ye ulaşan ve ters akmasıyla bilinen Asi Nehri'nin üzerini su sümbülleri kapladı. Suda yetişip gelişen, suyun oksijen ve ışık almasını engellediği için balıkların ve diğer su canlılarının ölümüne neden olduğu belirlenen su sümbüllerinin temizlemesi için belediye ekipleri çalışma başlattı. Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Koruma Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, 10 günlük çalışmayla büyük oranda su sümbüllerini temizledi. Bitkiler, kamyonlarla çöp depolama alanına kamyonlarla götürülüp, burada imha edildi.

Yağışlarla birlikte tekrar başladı

Ancak, bir süredir devam eden yağışlı hava nedeniyle su sümbülleri tekrar nehri kapladı. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Bayram Öksüz, son derece yayılıcı ve istilacı bir bitki olan su sümbüllerinin yağışlar nedeniyle yeniden ortaya çıktığını söyledi. Öksüz, nehir üzerinde birikerek hem görüntü, hem de çevre kirliliğine neden olan su sümbüllerinin temizlik çalışmalarına hava koşullarının elverişli olmasıyla yeniden başlayacaklarını belirtti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 15:47
  1. Hatay
  2. Asi Nehri
  3. Asi Nehri'ni su sümbülleri kapları
  4. Su sümbülleri
  5. İstilacı Su sümbülleri

YORUM YAZ

  • halilhalil19 dk önce
    manda yetistiriciligi yapilabilinir, onlar bu bitkiyi yer bitirir
  • islamın ilk emri okuislamın ilk emri oku42 dk önce
    bunu kontrol etmenin tek yolu:kendi doğal ortamında bu bitki içerisinde yaşayan bir böcek var. onu bu ortama bırakmaktır. benzer felaket afrikada victoria gölünde yaşanmıştır. araştırılabilir.

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