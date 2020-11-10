Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de tören düzenlendi
VAN (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82'nci yılında Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te törenlerle anıldı.
Van'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak düzenlenen Valilik bahçesindeki törende, Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu.
Saatlerin 09.05'i gösterdiği sırada sirenlerin çalmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törene, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve gaziler katıldı.
- Muş
Muş'ta Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı'na çelenkler bırakıldı.
Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05'te sirenin çalmasından sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törene, Valisi İlker Gündüzöz, Belediye Başkan Vekili Muhterem Bozkurt, İl Jandarma Komutanı Albay İhsan Şen, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, siyasi parti temsilcileri ve kurum amirleri katıldı.
- Bitlis
Bitlis'te Mahallebaşı'ndaki Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saat 09.05'te iki dakikalık siren çalındı.
Saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden tören, günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşma ve öğrencilerin şiir okumasıyla son buldu.
Törene, Vali Oktay Çağatay, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, vali yardımcıları Tamer Kılıç ve Nursel Özdemir, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.
- Hakkari
Hakkari'de Valilik binası önündeki tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı.
Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05'te siren çalarken saygı duruşunda bulunuldu.
İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, Atatürk Kültür Merkezi'nde çeşitli etkinliklerle gerçekleştirilen programla devam etti.
Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Adalet Komisyonu Başkanı Tuğrul Durmaz, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Dağ Komando Tugay Komutan Vekili Albay Buğra Gürgan, vali yardımcıları, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.