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Aktüel Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Aktüel

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de tören düzenlendi

Yeniakit Publisher
2020-11-10 10:34:31 -
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

ADANA (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de düzenlenen törenlerle anıldı.

Adana'da Atatürk Parkı'ndaki törende, Vali Süleyman Elban, 10. Tanker Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Gürel Özusta, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Elif Uzun Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Tören alanının yakınındaki vatandaşlar da aynı saatte saygı duruşunda bulundu.

- Mersin

Mersin'de, Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende, Vali Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile kent protokolü, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Bazı vatandaşlar da saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu.

Atatürk'ü anma programları, Mersin Kültür Merkezi'ndeki etkinliklerle devam etti.

- Hatay

Hatay'da Cumhuriyet Alanı'ndaki törende, Vali Rahmi Doğan, Garnizon ve 8. Komando Tugay Komutanı Tuğamiral Murat Fırat ile Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05'te 2 dakika siren çalarken, saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Hatay Şehir Müzesi'nde devam eden programda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açılan "10 Kasım Anılarla Atatürk Sergisi" gezildi.

- Osmaniye

Osmaniye'deki tören Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te siren çaldı, saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okunarak bayraklar yarıya indirildi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'ın, anıt şeref defterini imzalamasının ardından tören, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kongre Merkezi'nde devam etti.

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