Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

BURSA (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir, Yalova, Kütahya ve Bilecik'te düzenlenen törenlerle anıldı.



Bursa'da Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törende, Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş anıta çelenk koydu.

Saat 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Türk bayrağı göndere çekilip, yarıya indirildi.

Törene, bazı milletvekilleri ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Tayyare Kültür Merkezi'nde devam eden törende, Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi Okul Müdürü Arif Ataç, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Daha sonra Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirildi.

- Eskişehir



Eskişehir Vilayet Meydanı'ndaki törene, Vali Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, AK Parti MKYK üyesi ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, siyasi parti ve sivil toplum temsilcileri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.



Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saat 09.05'te çalan sirenlerle saygı duruşunda bulunuldu.



Tören, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.



- Çanakkale



Çanakkale'de Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay ve Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Saat 09.05'i gösterdiğinde Atatürk Anıtı yanında meşaleler yakıldı ve siren sesleri eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu.



Saygı duruşunun ardından bando eşliğinde İstiklal Marşı okunarak, Türk bayrağı göndere çekilip yarıya indirildi vatandaşlar, Atatürk Anıtı'na çiçekler bıraktı.



Törene, bazı sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



- Yalova



Yalova'daki tören 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başladı.



Vali Yardımcısı Mehmet Bahattin Atçı, Garnizon Komutanı Tuğamiral Semih Ozan Güç ve Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'un çelenkleri sunmasının ardından, saatler 9'u 5 geçe sirenler eşliğinde saygı duruşuna geçildi.



Alanda bulunanlar ile yollarda seyir halindeki araçlarından inen vatandaşlar, 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu.



İstiklal Marşının okunmasının ardından anma programı, Kent Müzesindeki Atatürk konulu serginin gezilmesiyle devam etti.



Raif Dinçkök Kültür Merkezindeki etkinlikle son bulan törene, Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Coşkun, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve gaziler katıldı.

- Kütahya

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82'nci yılında anıldı. Kütahya’da saat 09.05'te düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu.



Zafer Meydanı’ndaki törende, Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz ve Belediye Başkanı Alim Işık, Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasının ardından saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Türk bayrağı göndere çekildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'na meydanın çevresindeki vatandaşlar da eşlik etti.

- Bilecik

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Bilal Şentürk ile Belediye Başkanı Semih Şahin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden törende, Türk bayrağı göndere çekildi.

Programlar kapsamında Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

- Balıkesir

Balıkesir'de pandemi tedbirleri kapsamında Atatürk Anıtı'nda düzenlenen programa Vali Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, ilçe belediye başkanları, askeri erkan, ilçe kaymakamları, sivil toplum kuruluşları, dernek ve oda başkanları, siyasi parti temsilcileri ile öğrenci ve vatandaşlar katıldı.



Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunumunun ardından saat 09.05'i gösterdiğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve sirenler çalmaya başladı.



Öğrencilerin şiirlerini okuduğu anma töreninde Adnan Menderes Anadolu Lisesi öğretmeni Hümeysa Ateş, bir konuşma yaptı.



Tören sonrası öğrenciler Atatürk Anıtı'na çiçek bıraktı.