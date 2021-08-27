'Büyük gün' iddiası! Flaş altın ve dolar tahmini

Para piyasalarında gözler, bugün yapılacak olan Jackson Hole toplantısına çevrildi. Ekonomist İslam Memiş'ten toplantı neticesine dair flaş iddialar geldi. Memiş, altın ve dolar gibi varlıklarında uzun süredir devam eden belirsiz hareketlerin bugünden itibaren biteceğini ileri sürdü.

İnternethaber'in haberine göre; Memiş, sosyal medya hesabından paylaştığı videoya “Bugün para piyasaları için büyük gün” başlığını atarken ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jarome Powell’ın açıklamalarının dolar kuru başta olmak üzere altın ve gümüş gibi değerli metallerin gidişatını belirleyeceğini iddia etti.

'Altın ve dolarda ciddi hareketlenmeler yaşanacak' iddiası

İslam Memiş, Powell’ın açıklamalarının ardından yatırımcıların yeni bir pozisyon alacaklarını söyledi. Dolar ve altın fiyatlarında bugünden itibaren ciddi hareketlenmeler beklediğini söyleyen Ekonomist, “Yaklaşık iki ay devam eden bu belirsizlikler ortadan kalkacak” iddiasında bulundu.

Önümüzdeki haftadan itibaren altın fiyatlarında yukarı yönlü bir hareket gözlemleneceğini öne süren Memiş, "Powell’ın güvercin tonda bir açıklama yapacağını, piyasaları bozacak herhangi bir söylemde bulunmayacağını bunun da altın ve gümüş gibi değerli metallerin fiyatlarını olumlu yönde destekleyeceğini” iddia etti.

Memiş altın fiyatlarındaki yükselişlerin ons bazında 1835 dolar seviyesine kadar gümüşün ise ons bazında 24,85 dolar seviyesine kadar yükseleceğini ön gördüğünü söyledi.

"Dolar kurunda kısa vadeli bir düşüş bekliyorum"

İslam Memiş, dolar varlıklarında ise bir gerileme öngördüğünü söyledi. Jakson Hole toplantısı sonrası dolar endeksinde bir geri çekilme meydana geldiği taktirde buna bağlı olarak Türk Lirası’nın da dolar karşısında değer kazanacağını dile getiren Memiş, “Ben dolar kurunda kısa vadeli bir geri çekilme bekliyorum” dedi.