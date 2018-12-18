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Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası başladı

- Balıkesir'de başlayan şampiyonaya 126 sporcu katıldı

18 Aralık 2018 Salı 23:13
Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası başladı


BALIKESİR (AA) - Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Balıkesir'de başladı.

Kurtdereli Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 126 sporcunun katıldığı şampiyonanın açılış töreninde, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, şampiyonanın Balıkesir'de düzenlenmesine vesile olanlara teşekkür ederek sporculara başarı diledi.

Türkiye Boks Federasyonu Başkan Vekili Hasan Kartal da sporcuların birbiriyle kaynaştıklarını vurgulayarak, "Bu spor insanları kaynaştırmak içindir. Önce Türkiye'nin illerinden gelen arkadaşlarımız burada kaynaşacak sonra da buradan çıkan yarışmacı arkadaşlarımız dünyadaki arkadaşlarımız ile kaynaşacaklar. İnşallah dünyada bizleri temsil edecekler. Bu arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum." diye konuştu.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ise konuşmasında, "Buradan diğer federasyonlara da seslenmek istiyorum. Balıkesir'de her türlü organizasyonu yapabilecek kapasiteye, teknik yeterliliğe, insan gücüne, ilgiye, heyecana ne lazımsa hepsine burada sahibiz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Ayna Sanat Kültür Merkezi'nin halk oyunları ekibi sahne aldı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün başlattığı "Her Çarşamba Engelsiz Yaşama Merhaba" projesi kapsamında otizmli sporcular Tahir Kadir Dikkartın ve Hasan Kaan İtil, şampiyon sporcularla ringe çıkarak gösteri maçı yaptı.

Törenin ardından müsabakaları başlayan şampiyona 22 Aralık'ta sona erecek.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 23:13
  1. Balıkesir
  2. boks
  3. spor
  4. Türkiye Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası

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