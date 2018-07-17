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Büyük balıklar nasıl temizlenmelidir?

Denizlerimizin incisi olan balıklar hepimizin her hafta yemesi gereken en önemli besinlerden biridir. Balıkta vücudumuzun ihtiyacı olan omega 5, omega 6, fosfor gibi pek çok vitamin bulunur.

17 Temmuz 2018 Salı 16:54
Büyük balıklar nasıl temizlenmelidir?

Genellikle pek çoğumuzun temizlemekten çekindiği levrek, çipura, alabalık gibi balıkları ya temizlettiririz ya da restoranlarda yemeyi tercih ederiz. Ancak her ikisini de yapma imkanı olmayan balık severler için büyük balık nasıl temizlenir sorununun çözümü aslında çok basittir.

Büyük balıkları temizlemek için balığın rahat kesilebilmesini sağlayan keskin bir bıçak, düz bir zemin ve bir süzgeç gerekmektedir. Balığınızın pullarını bıçak ile kazıyarak temizleyebilirsiniz.

Eğer balığınızın derisi çok kalınsa bıçakla derinin baş kısmından ufak bir kesik açın ve deriyi oradan sıyırarak çıkarın. Balığınız derilerinden ve pullarından kurtulduktan sonra iç organlarını temizleyin.

Genellikle bütün balıkların iç organları karınlarındadır. Balığın kafasına sağ ve soldan iki kesik atın ve bu kesikten karnını takip ederek kuyruğuna kadar yarın ve buradaki tüm organları temizleyin.

Organların daha gerisindeki, kan pıhtılarını barındıran tabakayı da kesin ve içindeki siyah kanı temizce yıkayın. Bu aşamada balığın tertemiz olması gerekir. Çünkü yerken ağızda acımsı bir tat bırakabilir.

Yapacağınız yemeğe göre balıkları dilimleyin ve yıkayın. Dilimleri süzgece alın ve kurumalarını bekleyin. Kuruyan balıklarınız yemek yapmanız için hazırdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 16:54
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