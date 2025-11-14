  • İSTANBUL
BUÜ’den otizmli yetişkinlere yönelik yapay zekâ destekli “ASSIST-AI” projesi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
BUÜ’den otizmli yetişkinlere yönelik yapay zekâ destekli "ASSIST-AI" projesi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), otizm spektrum bozukluğu tanısı almış yetişkinlerin sosyal yaşama daha etkin katılımını desteklemeyi hedefleyen “ASSIST-AI” adlı uluslararası projeyi başlatıyor. BUÜ Bilgisayar Mühendisliği ile Özel Eğitim Bölümü akademisyenlerinin ortak çalışmasıyla hazırlanan proje, otizmli bireylerin sözlü ve sözsüz iletişim becerilerinin güçlendirilmesine odaklanacak.

ASSIST-AI (Otizmli Yetişkinlerin Sosyal Beceriler Kazanımı ve Toplumsal Yaşama Katılımı İçin Yapay Zekâ Destekli Sanal Asistan Tasarımı ve Geliştirilmesi) projesi; Prof. Dr. Ahmet Emir Dirik, Doç. Dr. Murtaza Cicioğlu, Dr. Öğr. Üyesi Özge Boşnak ve Öğr. Gör. Koray Aki tarafından geliştirildi. Almanya merkezli Aspire Education Group’un koordinasyonunda yürütülecek uluslararası konsorsiyumda Türkiye’den BUÜ Teknoloji Transfer Ofisi’nin yanı sıra Belçika’dan Sustainable Development Studies Network, İspanya’dan Autismo Andalucia, Fransa’dan Institut Régional d’Insertion Professionnelle et Sociale ve Portekiz’den AMAE yer alıyor.

Proje ekibi, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz’ı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Öğr. Gör. Koray Aki, geliştirilecek dijital sistemin otizmli bireylerin günlük yaşamda karşılaşabileceği durumlara göre tasarlanacağını belirtti. Aki, sanal asistanın kültürel uyarlanabilir özelliklere sahip olacağını ve yapay zekâ destekli sosyal etkileşim senaryoları içereceğini ifade ederek, "Ayrıca proje kapsamında, otizmli bireylerle çalışan profesyoneller ve aileler için de kapsamlı bir eğitim paketi hazırlanacak. Geliştirilen bu yenilikçi dijital çözüm, pilot uygulamalarla test edilip kullanıcı deneyimlerine göre son şeklini alacak" dedi.

Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ise proje ekibini tebrik ederek çalışmanın disiplinler arası niteliğine dikkat çekti. Yılmaz, ASSIST-AI’nın özel gereksinimli bireylere yönelik yenilikçi ve erişilebilir çözümler geliştirilmesine katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

