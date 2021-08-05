Veliler ve öğrenciler tarafından heyecanla beklenilen YKS tercihleri bugün başladı. Bütünleme veya tek ders sınava girecekler öğrenciler yapacakları YKS tercihlerin geçerli olup olmayacağını merak ediyor. İşte merak edilen haberin devamı…

Bütünleme veya tek ders sınava girecekler YKS tercihi yapabilir mi?

Üniversiteye kayıt hakkını kazanıp ancak daha mezun olamamış öğrenciler yani bütünleme veya tek ders sınavıyla mezun olabilecek öğrenciler, belirlenen tarihler arasında üniversiteye geçici kayıt yapacaklardır. Adaylar mezun olduklarına ilişkin belgeleri 31 Aralık 2021 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.