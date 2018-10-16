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Bütçe uygulama sonuçları açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, geçtiğimiz eylül ayı ve ocak-eylül dönemine ait bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

16 Ekim 2018 Salı 09:50
Bütçe uygulama sonuçları açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, eylül ayı ile ocak-eylül dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları açıklandı. Buna göre, eylülde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,4 artarak 61,1 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 23,3 yükselerek 67 milyar lira olarak gerçekleşti.

4,3 milyar lira faiz dışı fazla

 

Geçen ay yaklaşık 4,3 milyar lira faiz dışı fazla verildi. Faiz dışı fazla, geçen yılın aynı ayında yaklaşık 2 milyar lira düzeyindeydi. Bütçe gelirleri ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,8 artışla 546,8 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 23,6 yükselişle 603,5 milyar lira oldu. Böylece merkezi yönetim bütçesi eylülde 6 milyar lira, ocak-eylül döneminde de 56,7 milyar lira açık verdi.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 09:50
  1. Hazine ve Maliye Bakanlığı
  2. bütçe gelirleri
  3. bütçe giderleri

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