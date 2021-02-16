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Ekonomi Bütçe gelirleri ocakta 89,6 milyar lira oldu
Ekonomi

Bütçe gelirleri ocakta 89,6 milyar lira oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak ayı bütçe gerçekleşmeleri raporunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 05:44:00 -
Bütçe gelirleri ocakta 89,6 milyar lira oldu

Buna göre, ocakta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,7 azalarak 89 milyar 609 milyon lira, bütçe giderleri yüzde 13 artışla 113 milyar 763 milyon lira olarak kaydedildi. Bütçe, ocakta 24 milyar 154 milyon lira açık verdi. Vergi gelirleri tahsilatı, ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,5 artarak 79 milyar 227 milyon lira oldu. Söz konusu ayda personel giderleri, yıllık bazda yüzde 12,2 artarak 32 milyar 785 milyon lira olarak hesaplandı.

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