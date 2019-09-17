Bütçe ağustosta fazla verdi

Merkezi yönetim bütçesinde ağustosta 576 milyon lira fazla, ilk 8 ayda ise 68,1 milyar lira açık kaydedildi. Ağustosta bütçe gelirleri geçen senenin aynı ayına göre yüzde 34,1 artarak 94,3 milyar lira, bütçe giderleri de yüzde 23,2 artışla 93,7 milyar lira oldu. İlk 8 ayda 2018’in aynı dönemine göre gelirler 21,6 yükselerek 590,7 milyar liraya, giderler ise yüzde 22,8 artarak 658,8 milyar liraya ulaştı.