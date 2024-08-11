Burun estetiği yaptıranlar dikkat! KBB uzmanı uyardı

Burun estetiği her geçen gün artarken ameliyatlar hem yaz, hem de kış ayında yapılıyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mensur Hasan Ekinci, burun estetiği ameliyatları hem kışın, hem yazın, bütün sezon yapılabilen ameliyatlar olduğunu söyledi.

Yazın yapılan burun estetiği ameliyatlarında dikkat edilmesi gereken bazı hususlara değinen Dr. Ekinci, güneş ışığının zararlı etkilerinden korunması için öncelikle dikkat etmesi gereken hastalar grubu olduğunu, bu hastaların güneş ışınlarına maruz kalmaması için ilk 10 gün boyunca şapka takmasını önermekte olduklarını ifade etti.

Bunun dışında bir ay boyunca havuz, deniz ve sauna gibi işlemlerden uzak durmasını tavsiye etmekte olduklarını vurgulayan Ekinci, “Tampon ya da alçı çıktıktan sonra ilk iki ay boyunca kesinlikle güneş gözlüğü ya da ağırlık yapabilen gözlük kullanılmasını önermiyoruz. İki aydan sonra kullanılacak güneş gözlüğünü de hafif gramajlı tavsiye ediyoruz” dedi.

Ağır gramaj güneş gözlüğü kullanıldığında izler, ten rengi değişiklikleri, kızarıklıklar görebildiklerini aktaran Dr. Ekinci, “Yapılan çalışmalarda yazın ve kışın yapılan burun estetiği yapıldığında komplikasyon açısından büyük bir fark görülmemiştir. Yalnız, yazın yapılan burun estetiği ameliyatlarında havuz, deniz suyu ve sauna gibi işlemler, güneş ışığının zararlı etkilerinden korunmak için özelikle dikkat edilmesi gereken önlemler bunlar” ifadelerini kullandı.