Burs’da cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı? Bursa son dakika haberleri

Bursa sokağa çıkma yasağı son dakia haberleri: 1 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında kademeli ve yerinde normalleşme adımları atıldı. Kabine toplantısı sonrası alınan kararların ardından iller risk haritasındaki durumlarına göre normalleşme süreçlerine başladılar. İller düşük, orta, yüksek ve çok yüksek risk grubuna ayrıldı

Bursa'da da hafta sonu sokağa çıkma kalktı mı?

Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye’de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Hafta sonlarında ise; Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacaktır. Bursa risk haritasına göre orta riskli durumda gözüküyor. Buna göre orta riskli illerin tümünde olduğu gibi Bursa'da da hafta sonu sokağa çıkma yasakları kaldırldı. Ancak her gün saat 21.00'den ertesi gün sabah saat 05.00'e kadar sokağa açıkma yasağı Bursa'da da devam edecek.

Hafta sonu yasağı hangi ilde kalktı?

Cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı kalkan iller hangileri? Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır COVID-19'da düşük riskli (mavi) iller olarak açıklanırken Ankara'nın yanı sıra Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars da orta riskli (sarı) kategoride yer aldı. Bu illerimizde hafta sonu yasağı tamamen kaldırıldı. Özetle: Düşük ve orta riskli illerde hafta sonu yasakları tamamen kaldırıldı.

Hafta sonu yasağı devam eden iller hangileri?

Hafta sonu yasağı olan iller hangileri? Cumartesi sokağa çıkma yasağını kaldırıldığı iller hangileri? Pazar günü sokağa çıkma yasağı hangi illerde devam ediyor? İstanbul ve İzmir'in yanı sıra Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan, koronavirüs vakaları bakımından yüksek riskli (turuncu) iller, Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman, çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride yer aldı. Özetle yükse ve çok yüksek riskli illerimizde cumartesi günü sokağa çıkma yasağı kıldırılırken, pazar günü sokağa çıkma yasağı devam edecek.

Türkiye’nin korona risk haritası

Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı)

Düşük riskli iller hangileri?

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır COVID-19'da düşük riskli (mavi) iller olarak açıklandı.

Orta riskli iller hangileri?

Ankara'nın yanı sıra Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars da orta riskli (sarı) kategoride yer aldı.

Yüksek riskli iller hangileri?

İstanbul ve İzmir'in yanı sıra Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan, koronavirüs vakaları bakımından yüksek riskli (turuncu) iller oldu.

Çok yüksek riskli iller hangileri?

Koronavirüs vakalarına göre, Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman, çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride açıklandı.