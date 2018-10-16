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Bursaspor’un İstanbul karnesi iyi değil

Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Bursaspor, son 5 sezon içerisinde İstanbul’da oynadığı 21 maçın 16’sını kaybetti.

16 Ekim 2018 Salı 10:52
Bursaspor’un İstanbul karnesi iyi değil

Süper Lig’in 9’uncu haftasında Bursaspor, deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Yeşil-beyazlıların bu sezon da dahil olmak üzere İstanbul’da son 5 sezonda çıktığı lig maçlarındaki kötü performansı ise dikkat çekiyor. Bu süreçte İstanbul ekipleri Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa ile deplasmanda toplam 21 mücadeleye çıkan Bursaspor, bu karşılaşmaların 16’sından mağlup ayrıldı. Yalnızca 2 galibiyet elde edebilen yeşil beyazlılar, diğer 3 mücadelede ise rakipleri ile puanları paylaştı.

Söz konusu süreç içerisinde Bursaspor, sadece Kasımpaşa ve Fenerbahçe karşısında birer galibiyet alabilirken, Beşiktaş ile oynadığı 4 maçı da kaybetti. Yeşil beyazlılarda şimdilerde gözler ise Galatasaray maçına çevrildi.

GALATASARAY'A KARŞI İSTANBUL'DA SON GALİBİYET 2010'DA

İstanbul'da Galatasaray'a karşı son galibiyetini 2010/11 sezonunun lig mücadelesinde 2-0'lık skorla alan yeşil beyazlılar, sonraki lig ve kupadaki 8 İstanbul deplasmanında 3 puana ulaşamadı. Galatasaray bu süreçte evinde oynadığı maçların 6'sında yeşil beyazlıları mağlup ederken, 2 karşılaşmadan eşitlik çıktı. Sarı-kırmızılılar, Bursaspor'a karşı en farklı galibiyetini ise bu dönemde elde etti. 2013/14 sezonunda oynanan lig mücadelesinde Galatasaray evinde Timsah'ı 6-0'lık skorla yendi. Geçtiğimiz sezon İstanbul'da oynanan lig maçını da sarı kırmızılılar 5-0'lık skorla kazanmıştı.

Bu sezon Galatasaray, iç sahada oynadığı 4 maçın 4'ünü de kazanarak Avrupa'da evinde en iyi başlangıç yapan ekiplerden biri olurken, Bursaspor ise çıktığı 4 deplasmanda henüz galibiyet alamadı ve ikişer beraberlik ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 10:52
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